Romo: "Me dicen en agosto que salimos de Málaga así y no me lo creo"

El Málaga CF logró vencer a la UD Ibiza tras un duelo bastante bueno de los de Sergio Pellicer, que ya mira al próximo partido, según afirmó él mismo. Este encuentro estuvo marcado por la actuación arbitral que fue muy permisiva y porque el cuadro de la Costa del Sol se acercó a tan solo cuatro puntos en la tabla clasificatoria. Tras esto, Guillermo Fernández Romo habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

El técnico ibicenco afirmó que es una situación negativa por el contexto, pero que positiva si lo ves desde atrás: "Me dicen en agosto que salimos de La Rosaleda en marzo con más cuatro y no me lo creo. Encima venimos de unos partidos malos pero con mucha voluntad. Estamos encaminados y cerca de luchar hasta el último partido por el primer puesto. Hay equipos muy buenos en la categoría y estamos en la disposición de pelear".

El duelo estuvo marcado por la actuación del colegiado, ya que se decide por un penalti y por las incesantes faltas cometidas durante los 90 minutos. "En esa acción concreta, venimos de que no nos piten la misma acción la semana pasada. Estaba más enfadado de como se produce la acción que otra cosa. Lo normal es que lo piten", comentó Guillermo Fernández Romo.

Por último, comentó su sentir con lo sucedido en La Rosaleda: "Mi sensación es mala, porque has perdido el partido y por como ha llegado. Creo que hemos entrado bien al partido y luego ya se ha igualado el partido. Un partido cerrado con tres tiros a puerta. Nos hemos equivocado en una ocasión que ha sido un penalti que favorece que se pongan por delante como ha pasado. Me voy con mala sensación, pero somos un equipo con muchos puntos y bien posicionado".