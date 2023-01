La Rosaleda no trae buenos recuerdos al Tenerife

El conjunto Tete llega en un momento complicado en su visita a la Costa del Sol, ya que viene de sumar una única victoria en los últimos seis encuentros disputados. Al igual que los de Martiricos despidieron el año 2022 cayendo en la Copa del Rey y con dos empates en Liga. Por lo que es el momento de demostrar que el combinado de Pepe Mel está empezando a coger aire para sumar tres puntos vitales.

Aunque a esta mala racha de resultados tinerfeños se le debe sumar que los blanquiazules sólo han conseguido una victoria en La Rosaleda, un campo hostil para el equipo que dirige Ramis. Encima cuando parece que Pepe Mel ha recuperado esa unión con la afición, esa que parecía perdida hace no mucho. De hecho, en los últimos encuentros volvió a convertir a Martiricos en el fortín que necesitan los boquerones si quieren sacar puntos en casa con vistas a luchar por la permanencia.

El conjunto insular visitó La Rosaleda en 22 ocasiones y sólo obtuvo una victoria, un bagaje bastante pésimo. Esa alegría se remonta al 28 de febrero de 1988, precisamente el día de Andalucía. Desde ese momento es territorio comanchi. La visita de los blanquiazules a la Costa del Sol la campaña pasada, también con Ramis en el banquillo, se saldó con un penalti anotado por Brandon que dejó los tres puntos en La Rosaleda. Se firma ahora mismo, aunque desde los 11 metros parecen estar peleados los malacitanos este año con la suerte.

Un resultado que podría servir para salir de la zona de abajo después de muchas jornadas, desde la cinco no ocurre eso, pero no para remontar el 3-1 del gol average del Heliodoro Rodríguez López. Sobre todo cuando el Tenerife pinta que podría ser otro rival directo, ya que va cuesta abajo. Lo importante es no revivirlo este sábado.