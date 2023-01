Julián Delmás disputa sus primeros minutos con el Málaga CF

Pepe Mel tiene tantas ganas de tener a todas sus nuevas incorporaciones ya disponibles que aprovechó la segunda parte del entrenamiento amistoso ante el FC Winterthur para darle los primeros minutos a su reciente incorporación invernal, Julián Delmás, para comprobar cómo llega el lateral procedente del Cartagena, quien desveló que llevará el dorsal 17 y además dejó claro que llega con ganas.

El primer fichaje de este mercado se mostró integrado ya en la plantilla del Málaga CF y participativo, siempre pidiendo el esférico y ofreciéndose en la línea de pase para intentar generar alguna ocasión de peligro. De hecho, no se lo pensó y deccidio subir por el costado en alguna que otra acción del juego.

Ahora la duda es si Pepe Mel apostará por él en el once inicial ante el Tenerife en La Rosaleda ya que lleva varios entrenamientos a sus espaldas y las sensaciones que dejó en Coín no fueron nada desagradables, aunque tocará verlo en acción en Liga, esa es la competición importante. De momento, el técnico madrileño probó en ese lateral derecho a Ramalho y al recién llegado, pues desde hace varios encuentros parece no contar con Juanfran.

El jugador maño tomará su primer contacto con la afición en el entrenamiento a puerta abierta de este jueves a las 10:30 horas, aunque los valientes que se acercaron este miércoles por la mañana a la ciudad deportiva de Coín pudieron disfrutar de él e incluso llevarse una foto anticipada.

Sin duda, la acogida no ha podido ser mejor, ahora le toca devolver el cariño recibido en el césped. Su aportación defensiva puede ser crucial para dar un salto de calidad en una línea que lleva siendo criticada desde el arranque de la temporada.