La mutación de Mel en el banquillo del Málaga CF

Este sábado 7 de enero Pepe Mel vivirá su decimoctavo encuentro como técnico del Málaga CF, desde su debut en La Rosaleda contra el Villareal “B” el técnico madrileño ha realizado varios cambios en su sistema de juego para intentar dar con el que mejor se adapte a su plantilla. Cinco jugadores se cayeron desde su primera formación hasta la última ante el Alavés. El míster blanquiazul cerró momentáneamente el debate en la portería dándole la oportunidad a Rubén Yáñez, quien sobre todo en los últimos encuentros dejó grandes intervenciones. También perdieron su puesto dos jugadores que empezaron siendo importantes para el madrileño por su pasado con estos en otros equipos, fue el caso de Juanfran y N’Diaye. Ahora se discute. Sin duda, el caso del centrocampista francés es digno de estudio, ya que el Málaga no consiguió ganar con él sobre el césped todavía. De hecho ante el Granada, los nazaríes consiguieron el empate tras su incorporación desde el banquillo.

En aquel once de hace 108 días y cerca de tres meses y 15 días también estuvo presente Hervías, quien ya es historia en la entidad de Martiricos tras su salida al Bolívar. Mientras que sólo se salvan el canterano Moussa Diarra, ya que fue operado y sigue sin fecha de vuelta de momento, y Gallar, aunque este podría volver a reaparecer tras sus problemas físicos y personales. Seguro que Mel lo hecha de menos en el frente ofensivo. Precisamente, aunque los malacitanos no tengan el mejor registro goleador del campeonato, no se duda de Rubén Castro y Villalba, ahora titular indiscutible. Menos todavía tras haberse ganado Chavarría la titularidad a base de goles, esos que tanta falta hacían.

En la línea defensiva, Esteban Burgos se ha adueñado de la posición de central junto al capitán Escassi, quienes con Javi Jiménez, único en su puesto, y Ramalho parecen haber convencido a Pepe Mel en los últimos encuentros. Puede jugarse con cuatro o cinco defensas pero lo habitual es que ellos sean los que salten en la partida titular. Sin embargo, en el centro del campo parece no terminar de decantarse, ya que a pesar de tener claro a Febas, sus acompañantes suelen ir cambiando. En los últimos encuentros ligueros apostó por Genaro y Jozabed, aunque también puede entrar Luis Muñoz o N’Diaye. Depende bastante de lo que quiera buscar el míster. Si algo está claro es que el madrileño no se casa con ninguno, aquí manda el estado de forma.