Rubén Yáñez se despide del Málaga: "Espero que sea un hasta pronto"

Se confirma lo que era un secreto a voces. Rubén Yáñez no seguirá durante la próxima temporada como parte de la plantilla del Málaga CF. El guardameta del equipo del descenso a Primera Federación se ha despedido en sus redes sociales dejando claro que ha tomado la decisión con la cabeza porque su corazón decía lo contrario.

El arquero aprovechó para pedir perdón por lo sucedido: "Quiero expresar mi más sinceras disculpas a los más afectados por esta situación, a vosotros, los aficionados. He necesitado muchos días para asimilar lo que ha pasado".

Posteriormente, el guardameta quiso dejar patente el cariño a los seguidores de la entidad y al club y el dolo, que le produce la decisión tomada. "Me siento con el deber de dirigirme a la afición y despedirme de la forma más noble que pueda. Ambos hemos hecho un esfuerzo para que mi vinculación con el Málaga CF pudiera continuar, pero he tenido que tomar la difícil decisión de no seguir. Mi corazón me decía una cosa y mi cabeza otra. Sin embargo, ha sido una decisión meditada y la he tomado pensando en lo mejor para mí y los míos", dijo en el comunicado.

Al final de la nota escrita en la que comunica su definitiva salida del conjunto blanquiazul, deja un mensaje alentador para quienes quieran volver a verlo en alguna ocasión defendiendo los colores blanquiazules del Málaga C.F.: "Me voy enamorado de esta ciudad, de esta afición y de este club. Espero que sea hasta pronto".

De esta manera, se despide uno de los pocos jugadores, que dieron la cara en la temporada que nos fuimos al pozo. Ya solo queda que se hagan públicas las otras dos salidas cantadas, que parecían que no iban a llegar, la de Rubén Castro y la del extremo Lago Junior.