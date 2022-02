Rubi: "Conozco muy bien al entrenador del Málaga y deja a sus equipos muy ordenados"

El entrenador del Almería, Rubi, hizo su particular análisis previo al partido que su equipo disputa este sábado 12 de febrero en La Rosaleda contra el Málaga: “Queremos que nuestra afición tenga un viaje de vuelta alegre. Vamos a contar con un desplazamiento masivo de nuestros seguidores, es un derbi, ganar fuera es ahora mucho más complicado y encima nos enfrentamos a un rival que aunque ha pasado un tramo de Liga no tan bueno, anteriormente ha sido inexpugnable en su campo”.

Hubo cambio en el banquillo malacitano y Rubi empatiza: "Los entrenadores necesitamos tiempo, pero se ve un Málaga en el que ante el Mirandés ya se notó lo que busca su cuerpo técnico y ha evolucionado positivamente. Su entrenador, a quien conozco bien, tiene mucha experiencia y deja a sus equipos muy ordenados”.

Su equipo volvió a ganar la pasada jornada ante el Ibiza. “Volvimos a ver al Almería de la primera vuelta, aunque siempre hay detalles que corregir. Necesitamos demasiadas ocasiones para marcar dos goles, soy muy pesado con la eficacia, pero el equipo volvió a ser intenso”, aseveró.

El Almería no está líder y la parte alta se aprieta: “Esto es una carrera de fondo y van a pasar muchas cosas hasta final de temporada como ver derrotas inesperadas porque hay equipos de media tabla que se han reforzado muy bien y ganar fuera cuesta muchísimo. Es fundamental vencer en casa y dar zarpazos a domicilio".

Rubi cumplirá un encuentro de sanción tras ser expulsado ante el Ibiza: “Estoy triste porque no me gusta que me expulsen y quiero estar abajo, al pie del cañón. Desde arriba algún ajuste táctico se puede ver más claro, aunque se pasa peor que desde abajo porque estás más cerca para poder dar instrucciones a un jugador”.