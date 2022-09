Salado pide paciencia en el Málaga CF hasta Tenerife

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, uno de los patrocinadores del Málaga CF, habló acerca de la situación deportiva con un tono más conciliador que el alcalde, Francisco de la Torre: "Nadie puede estar contento con el inicio del Málaga pero no podemos perder la paciencia tan rápidamente. Es un equipo nuevo prácticamente, con 13 fichajes que se tienen que conjuntar. El lunes con el Tenerife ojalá ganemos porque es todo cuestión de confianza, de que el equipo se vaya engrasando y vaya obteniendo victorias porque talento y calidad hay en la plantilla. Vamos a darle una oportunidad, ya sé que cada persona tiene el límite de la paciencia en un extremo distinto. Algunos la pierden en el primer partido y otros se toman más tiempo, así que vamos a dar esa oportunidad. Está claro que si el equipo no remonta, habrá que tomar medidas y siempre se sabe que cuando un equipo falla la línea más débil es el entrenador, no vas a echar a todos los jugadores porque es imposible. Pero vamos a ver si se gana el lunes y cogemos un buen ritmo de victorias porque el Málaga yo creo que tiene equipo para subir a Primera División".

"Recuerdo en la presentación de las camisetas donde allí los propios jugadores dijeron que el objetivo era subir a Primera División, entonces es lógico que ante las altas expectativas y con los fichajes que se han hecho de calidad pues se han visto muy decepcionados, encima el primer partido en casa fue un 0-4. Se hizo un poco de ridículo en ese partido. A ver si el partido de Tenerife es un punto de inflexión y si no habrá que tomar decisiones", argumentó Salado, que añadió: "Yo creo que hay que esperar, en las competiciones deportivas hemos visto de todo. El año pasado el Málaga empezó muy bien y acabó pidiendo la hora. Eso fue así. Y otros que empezaron perdiendo en los primeros partidos y luego estuvieron en play off de ascenso o ascendieron. Puede pasar de todo y nadie tiene una varita mágica. Vamos a tener un gesto más, pero a partir de Tenerife, cada punto que perdamos puede ser trascendental para el objetivo de la posibilidad de subir a Primera División".

Acerca del cruce de pintadas fue contundente: "Hace flaco favor al club. Tenemos libertad de expresión a través de las redes sociales o podemos decir lo que tengamos que decir a través de peñas y asociaciones. Es incívico y una falta de respeto al club, jugadores y todo. Invitaría a la afición a manifestar su desacuerdo por las redes correspondientes pero no con pintadas anónimas. Hay que dar la cara, el que tenga algo que decir que dé la cara pero no es un ejemplo de deportividad de la afición malagueña".