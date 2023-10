Sangalli: "No imaginaba que el Málaga moviese tanto"

Luca Sangalli está siendo un futbolista importante para el Málaga en este arranque de temporada. Se le firmó porque se sabía de sus capacidades, sobre todo Loren Juarros, que le conocía perfectamente de la cantera de la Real Sociedad. El centrocampista está feliz en Málaga, destila tranquilidad y confianza. Y al mismo tiempo es capaz de pedir mesura para no equivocar el camino del equipo. No deja de ser, no obstante, de los nuevos. Por eso también le ha calado hondo el malaguismo que está viviendo y respirando.

“La afición nuestra es un espectáculo. La ciudad está muy volcada con el equipo, hay mucha afición y mueve mucho, pero no imaginaba que tanto. También ven que peleamos y luchamos siempre hasta el final, eso hace que la gente se enganche. Nos ayuda mucho. Se ha conseguido un ambiente espectacular en La Rosaleda”, afirmó en una entrevista en La Jugada de Málaga.

“El Castellón también ha empezado muy bien y en casa es muy fuerte. Aquel partido se nos escapó por detalles, pero hemos ido carburando y jugando mejor. Ahora vienen partidos que nos van a exigir el máximo. Intentar sacar el mayor número de puntos posibles”, apuntó Sangalli sobre el devenir de las primeras jornadas ligueras en Primera RFEF.

Por supuesto, Sangalli no es ajeno a que en la cabeza de todo el mundo está subir a Segunda División por mucho que quede por delante. “Al final sabemos que en este club la exigencia tiene que ser máxima y tenemos que estar lo más arriba posible. Partido a partido, el objetivo es el siguiente partido, cuando nos acerquemos al final, a las últimas jornadas, veremos por lo que podemos pelear”, lidió con el tema.

Competencia y juventud

Le fascina el talento de los jugadores de la cantera y cómo están afrontando el curso. “Jueque quien juegue, entre quien entre, estamos jugando bien. Hay un grupo joven muy bueno, con mucha calidad y que están dando un paso adelante. La calidad es buenísima y los más veteranos intentaremos conducirles bien con nuestra experiencia”, sentenció.