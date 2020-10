Son tiempos complicados, aunque eso en el Málaga es casi un lema. La pandemia de Covid-19 ha cambiado estructuras que se daban por fijas y todo el mundo tiene que reinventarse. En ello anda el club de Martiricos, que trabaja para tratar de lanzar lo antes posible la campaña de abonos con vistas a la temporada 2020/2021.

Tenía otras prioridades el Málaga dada la tesitura actual en la que el público no puede acceder a los estadios. Resuelto el match ball del mercado, vital para la supervivencia de la entidad y con el administrador judicial enfocado en acabar con la sombra de los Al-Thani y poder ampliar capital, ahora es el turno de seducir a los abonados. A los que estaban y a los que quieran unirse a la causa.

La idea del Málaga es poder tener cerrado algo a finales de este mes de octubre o inicios de noviembre, pero todavía no se quiere dar nada por cerrado porque el panorama es cambiante. Se estudian fórmulas para tratar de fidelizar a los seguidores malaguistas, diferentes incentivos, un carné digital (y físico para quien lo quiera). No es nada sencillo con las puertas de La Rosaleda cerradas.

Se sabe también que durante el verano el club no anduvo fino y muchos abonados se sintieron engañados por la entidad por su gestión de los partidos no disfrutados de la temporada 2019/2020. El Málaga se defendió argumentando que no le quedó más remedio dado el raquítico estado de las arcas blanquiazules y con un ERE a la plantilla en ciernes.

“A los aficionados y especialmente a los abonados les digo que el Málaga no tiene los 1.2 millones de euros para devolver el dinero de los partidos a los abonados. Si yo tuviera poder recogería una partida para devolver ese dinero, lo más importante que tenemos son ellos. Si pudiera ampliar capital, cogería una partida para devolvérselo. Sabemos que ese importe de 60, 80, 100 euros le haría falta para seguir adelante, para llenar el carro con comida”, explicó José María Muñoz en su intervención previa al comienzo de la temporada actual.

“Estamos trabajando, pero ha habido un malestar en parte de la afición porque se han sentido engañados y sólo hemos buscado una solución dentro de la liquidez que tenemos. Si nos quitamos 1.2 millones tenemos que ir a concurso de acreedores”, insistió en aquella ocasión. Ahora es la ocasión de resarcirse por aquellas maniobras y volver a seducir a los malaguistas.