Jairo Samperio lo frenó todo para jugar en el Málaga CF

Dijo Manolo Gaspar en su balance del mercado de fichajes que todos los futbolistas blanquiazules habían rechazado otras opciones para jugar en el Málaga. Lo puede confirmar uno de los hombres llegados este verano, Jairo Samperio, en el que hay puesta muchas esperanzas. El talentoso atacante dejó a un lado lo económico porque cree tener claro que La Rosaleda es una pista de relanzamiento.

"Hubo contactos a principios de verano, cuando terminaron todas las ligas. Hubo un pequeño contacto para ver mi forma de parecer. Manolo me transmitió que tenían mucha confianza, yo les dije que me gustaría volver a España. En cuanto al tema económico sabía cómo estaba el club y ellos me explicaron. No era cuestión de eso, yo quería recuperar mi mejor nivel y creía que en Málaga podía ser. Se quedaron las cosas aparcadas, yo dije que cualquier oferta que llegase de España, me diesen más o menos dinero, no iba a ser la diferencia. Yo quería jugar en el Málaga en ese caso. Quise esperar por si tenía alguna cosa de Alemania. El club estaba en otras cosas, con el ERE y demás. Hablamos de dejarlo unos días y así fue. Después, cuando se estaban aclarando las cosas en el club, volvimos a hablar y a seguir negociando y se cerró todo. Teníamos que llegar a entendernos, los dos queríamos prácticamente lo mismo. No fue nada difícil la negociación", relató en una entrevista en SER Málaga.

Jairo firmó por dos temporadas. Lo tenía claro también: "Yo lo que quería era venir a España, centrarme después de dos últimos años malos. En el último entre terminar de recuperarme y demás no terminé de entrar. Quería estabilidad, la oferta fue en principio así y yo no lo vi con malos ojos. La primera oferta que me hizo fue así, ese tema lo hablaban con mis agentes. Cuando se me hizo la propuesta lo vi bien, ni siquiera volvimos a tocar ese tema".

"Había estado un año viviendo en el sur, ya conocía el clima y la vida aquí. Muy contento de esta en una ciudad que ya conocía de haberla visto de vacaciones", afirmó el futbolista, que lamenta no poder disfrutar de su afición: "Es una pena, ojalá cuanto antes se pueda recuperar la normalidad para tener a nuestra gente en el campo".

Y lo que se ha encontrado le satisface: "Estoy muy contento, la gente es súper cariñosa conmigo desde el primer momento. Afición, club y compañeros. Hemos llegado con una ilusión, cada uno desde su parcela, con ganas de reivindicarse. Todos tenemos el mismo objetivo, dar el máximo. Tener ilusión y ayudar a este club a dar la estabilidad que necesita. En eso estamos todos, desde Manolo, el míster o los jugadores que hemos llegado".

Falta de pegada del Málaga

"Somos conscientes de que los puntos que han llegado han sido sufridos. En las dos primeras victorias se llegó muy poco, no hay que esconderlo. Tenemos que mejorar esa faceta. El míster quiere estabilidad defensiva y después ir soltándonos. Somos jugadores nuevos, tenemos que conocernos. El otro día con uno más tuvimos que proponer más. Tenemos gente con calidad, que puede jugar bien al fútbol. No va a ser todo defender y a ver qué pasa".

Primera titularidad

"Físicamente me costó un poco, la segunda parte estaba bastante casado. Hice una buena pretemporada solo, pero no es lo mismo el ritmo de competición. Al final creo que voy a necesitar unos partidos, como varios compañeros que no han podido entrenar tanto con el equipo. Contra el Rayo con balón me encontré bien, necesito coger chispa. Estoy mentalmente fuerte y trabajando para lo antes posible recuperar mi mejor nivel".