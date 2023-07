Sergio Pellicer y su diagnóstico de la Academia del Málaga

Ya están trabajando parte de los chicos a las órdenes de Sergio Pellicer, porque ya es momento de dejar atrás el descenso y mirar hacia la próxima temporada en Primera Federación. Debido a esto, el técnico del cuadro andaluz habló para SER Deportivos Málaga de lo que hay por delante.

El técnico habló sobre La Academia, algo que conoce sobradamente porque ha estado muchos años ahí trabajando. "Vamos a ver cuándo está la ciudad deportiva. Del tema económico y de las fechas no tengo la información. Es cierto que necesitamos un templo para toda la gente, no solo del primer equipo, también los chicos, los niños, los padres… El de la cantera es un trabajo muy ingrato por todo. Máximo respeto a todo el que ha trabajado ahí, empezando por Duda. Lo normal es que se hagan los campos y que estemos todos juntos, no solo uno o dos equipos, que haya esa cercanía con el primer equipo".

"Toda esta situación, deportiva e institucional, no ayuda. Hoy en día sabemos que los chicos cuando destacan tienen sus agentes, sus entornos, siempre hay muchos ojeadores y buscan esa captación. Antes éramos un equipo que captaba jugadores de fuera como pudo ser el caso de Fornals y hacía mejores a jugadores de aquí como Ontiveros. El padre de todos es el primer equipo, tiene que funcionar para que luego todos se vayan viendo reflejados. Que pronto podamos ver esa ciudad deportiva y que los chicos se sientan identificados y quieran jugar en el Málaga", comentó sobre la fuga de joyas de la cantera.

El entrenador, sobre la situación de los jóvenes: "Nuestra idea es que los chavales estén en el día a día. Todos parten desde el kilómetro cero. Todos van a tener su oportunidad y el rendimiento va a despejar las interrogantes. Quiero ver esa ilusión. Por eso he empezado con ellos estos días, para percibir esa ilusión y esas ganas".

Sergio Pellicer habló sobre Cristian: "No he hablado con Cristian, pero he mantenido un hilo directo con Loren. Ha habido alguna oferta, pero tenemos clara la idea que tenemos y queremos contar con esos jugadores que han crecido con nosotros y que han alcanzado su mayor rendimiento a nivel profesional. Cuento con Cristian al cien por cien".

Tampoco dejó atrás la oportunidad de hacerlo sobre Álex Calvo: "Lo veo muy concentrado, con mucha ilusión, con muchas ganas. Nunca se puede decir nada en el fútbol, pero a día de hoy tenemos claro que van a estar".