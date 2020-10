Sergio Pellicer compareció esta tarde previo a la octava jornada de la Liga SmartBank ante el Mirandés que disputa este domingo en La Rosaleda (20:30 horas). Tras dos partidos con una gran imagen pero muy juntos en el tiempo, el físico de sus jugadores sufre, algo que tiene en mente el técnico: "Hoy veremos cómo están los que jugaron más minutos. Es un escenario diferente a después del partido del Zaragoza. Vamos a valorar hoy cómo están los jugadores, pero en principio tanto los que participaron como los que fueron convocados no hemos tenido ninguna baja".

Se presuponen rotaciones en el once de Pellicer, aunque solo recupera como novedad a Matos: "Ya entrenó ayer y esperemos que hoy también. Joaquín, Ismael o Hicham no van a estar y vamos a ver la semana que viene cómo siguen su proceso". Las hará ante un rival, el Mirandés, que tiene "un equipo nuevo completamente, que tuvo muchos cambios", algo similar a lo que sufrió su plantilla aunque ellos "han cambiado hasta el entrenador, han ganado dos partidos fuera de su estadio. Es un equipo que empezó muy bien y que está en fase de construcción, con hambre e ilusión. Ahora tenemos un partido que nos va a exigir otro registro, y tenemos que estar muy fuertes".

"Las victorias y las derrotas duran 24 horas. Se mantiene con trabajo, y sabiendo que cuesta muchísimo. A todos nos gusta mantener esos momentos, pero nos tenemos que dar cuenta de que para competir tenemos que afrontar el ritmo alto. Y mantenerlo los 90 minutos. Es repetitivo, pero es verdad. Es trabajo y humildad. Y preguntar por qué están pasando las cosas", aseguraba Pellicer, consciente de la dificultad de proseguir físicamente siempre al mismo nivel: "La suerte hay que buscarla con trabajo. La continuidad del trabajo y darnos cuenta por qué suceden las cosas. Eso es lo importante, más allá del resultado. Somos un equipo muy solidario a nivel defensivo, y luego sabemos cuándo hacer las transiciones. Cada partido es un mundo diferente y estamos en un continuo reciclaje. Tenemos un equilibrio, máxima exigencia y máximo esfuerzo para conseguir las victorias".

Juande

"No me gusta individualizar, pero es un chico de la casa ,que hemos visto crecer. Y está en esa fase, debe seguir dando pasos. Ya tiene su ficha de jugador del primer equipo, das pasos adelante cuesta mucho. Y debe tener continuidad. Ves que es humilde, que sabe escuchar, que quiere aprender y progresar. Ese es el camino. No tiene techo, pero hay ir con los pies en el suelo. Tiene que seguir mejorando y que vaya dando pasos, sin presión. Hay que trabajar, trabajar y trabajar más. Viene gente joven, sumando".

Debate en la portería

"No suelo decir quién va a jugar. No doy pistas al rival. Estamos encantados con el rendimiento de los dos. Es un debate que es normal. Mañana valoraremos. Lo importante es competir y el rendimiento para beneficio deportivo".

Ramón

"Es un canterano con un perfil diferente a Juande por posición y características. Desde muy joven se han tenido muchas expectativas y está dando el paso ahora en una posición muy complicada. Para ser completo en esa posición está mejorando todos sus registros. El de darle pausa y velocidad al pase. Él lo está mejorando. Tiene mucho trabajo atrás y eso tiene su proceso, también está ganando peso, mucha fuerza y entendiendo el juego con y sin balón. Estoy contento por el rendimiento de todos los canteranos, también los nuevos, muchos sin pretemporada. Ese es el camino. Eso es lo que queremos y cuantos más jugadores cojan el nivel más difícil se lo van a poner al entrenador. Todos van a tener su oportunidad. Con Ramón estamos muy contentos, con su paso adelante. Los centrocampistas con los termómetros del equipo".

Orlando Sá

"Ya jugó unos minutos. Es una semana muy atípica porque no hemos podido hacer entrenamientos de intensidad. Tiene la fuerza de un adulto y la ilusión de un niño. Y es cierto que ha reducido esas molestias. Los entrenos más suaves los ha ido asimilando. Nos va a ayudar en este largo camino porque me transmite la ilusión de un futbolista de primer nivel, pero de un niño. Esperemos que pronto pueda estar al cien por cien. Tiene un proceso. Está haciendo un trabajo muy fuerte y estamos muy contentos con él".