Sergio Pellicer, sobre la afición: "Hemos dado un ejemplo al fútbol español"

El Málaga CF consiguió volver del Nuevo Los Cármenes con los tres puntos bajo el brazo a pesar de no dar la mejor imagen posible sobre el terreno de juego. Como consecuencia, Sergio Pellicer habló en rueda de prensa tras regresar a la senda de la victoria.

El entrenador comenzó con una pequeña valoración: "Lo primero que hay que hacer es dar las gracias al Granada CF y su afición. Hoy ha ganado alguien y es el fútbol con el hermanamiento entre aficiones. Hemos dado un ejemplo al fútbol español de dos aficiones hermanas en situaciones diferentes. Dar las gracias a los nuestros por apoyarnos incondicionalmente. Nos han apretado mucho con su 4-2-4 y ellos lo han aprovechado para atacar, pero cuando ha madurado el partido, pues ya ha sido más controlado, aunque con faltas de concentración y a seguir trabajando. Era un partido en el que teníamos mucho que perder. Mucho respeto al rival que va a hacer una segunda vuelta mucho mejor. Nosotros como digo a seguir mejorando". Tras esto, el técnico comentó las prioridades para este encuentro: "No, yo creo que lo importante era el resultado, pero después debemos valorar muchas cosas. Hay que hacer esa valoración sean positivas o negativas. Contra la Real Sociedad, todo eran halagos y ahora ya al revés. Sabiendo que había que ganar sí o sí contra un rival que va último, no quiero que nadie saque el titular de que lo importante era el resultado, pero cuando uno no gana, pues viene una montaña rusa. No es que esté contento, pero las valoraciones se harán de puertas para adentro".

El de Nules fue cuestionado por salir con línea defensiva de cinco integrantes: "El Castellón juega con cinco defensas. El esquema de juego va en función de los jugadores, pero por la situación pensábamos que era la mejor opción. Equipos top como el Castellón juegan con tres centrales también y lo hacemos por ser contra un equipo con muchos jóvenes que jugaban en Los Cármenes y venían con mucha energía". Además de por esto, también lo fue sobre Juan Hernández como punta: "Creo que Juan lo traslada en los entrenamientos. Lo estamos probando ahí. A David Larrubia también lo hemos probado ahí. Hoy Dioni, que le habíamos dicho que fijara, tiende a asociarse. Pero vamos a intentar que fije más. Juan tiene gol y buena finalización".

Antes de concluir, el entrenador volvió a ser preguntado por la afición: "Lo he dicho en mi primera valoración. Hoy ha ganado el fútbol más que otra cosa. Darle las gracias al Granada. Han sido alrededor de 5.000 personas que es algo inusual y se ha dado porque ellos han facilitado las cosas. Esto nos sube la exigencia, porque ellos lo son todo y nos obliga a ser mejores a todos. Sigue habiendo ilusión y algo estaremos haciendo bien para que tanta gente venga a animarnos así".