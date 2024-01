El Málaga CF trabaja en el fichaje de Carlos Puga

El Málaga CF, a pocos días de que se cierre el mercado invernal de fichajes, está negociando con el Atlético de Madrid la incorporación del lateral derecho Carlos Puga. Según avanzó el diario Sur y pudo confirmar Málaga Hoy. Según fuentes de Martiricos, se trataría de una cesión. El futbolista de 23 años llegó a jugar en el encuentro del partido de la primera vuelta en La Rosaleda y antes de firmar con los colchoneros estuvo tres campañas en el Córdoba. Su llegada podría desembocar también en la salida de Bilal, que apenas entra en los planes de Sergio Pellicer. Porque sólo queda una ficha libre y Loren Juarros ya prometió que llegaría un delantero al equipo.

El entrenador del Málaga tuvo que responder preguntas a los medios tras la victoria contra el Recreativo Granada y se puso muy a la defensiva con este tema: "Cuando esto ya acabe, pues hablaré. Es una cuestión más de la dirección deportiva que mía. Yo ahora mismo estoy pendiente de preparar la semana que viene y pendiente de los chicos que, aunque no os han convencido, están contentos y me toca ver cómo actuar con esa autoestima. Si viene alguien es porque se tendrá que ir alguien. Nosotros nos conocemos. Lo que tenga que decir lo diré. Yo no voy por detrás diciendo si este o el otro. Si te has enterado, perfecto. Lo que hace la mano derecha, pues se entera la izquierda. Yo lo sé todo. El miércoles veremos. Con lo que haga la dirección deportiva, estoy de acuerdo. Porque va a ser por el bien del club y debemos estar de acuerdo, pero ese no es el debate de hoy. Al final del mercado, Loren hablará que es quien tiene los datos y él lo explicará mejor que yo".

Su tono chocaba con lo que dijo un día antes en La Rosaleda, mucho más en sintonía con el club: "Cuando venga… Es muy importante el partido de mañana. Suena a tópico pero es cierto. Mañana hay que ganar sí o sí. Hace 15 días vino la Real Sociedad y eran todo halagos después del partido. Ahora… Esto es la rabiosa actualidad, para qué voy a hablar del delantero si no lo tengo aquí. Mañana tengo a Dioni, a Juan, a Roberto, a Ferreiro, a Cordero también vendrá con nosotros porque el filial juega el domingo. Es un mercado difícil, en ese aspecto no soy tan rebelde como al principio de temporada porque ahí sí que creo que teníamos que dar, pero ahora hay una empatía enorme porque es muy difícil en la situación en la que estamos. El que venga, que venga a ayudarnos. El perfil lo tenemos muy claro, pero que venga a darnos fondo de plantilla, de plan de partido. Porque hay situaciones también… Estamos llevando al límite a Roberto por su desgaste físico, pero que venga a ayudar, que tenga vocación por el fútbol, que tenga espíritu y sobre todo que marque goles”