Álex Calvo y el frío andorrano

Es difícil acertar en una carrera futbolística con las decisiones tomadas, pero, especialmente, a inicios de esta cuando llegas desde la cantera para brillar en el fútbol profesional por la importancia y a la temprana edad que llegan estas, como fue el caso del exmalaguista Alex Calvo este pasado verano tras el traumático descenso del cuadro de Pellicer a Primera Federación.

El ex de la entidad de la Costa del Sol no está viviendo la experiencia que esperaba en el FC Andorra de Gerard Piqué, puesto que no está gozando de muchas oportunidades en el club del principado y encima la dinámica del equipo no está siendo la esperada a inicios de curso.

El atacante llegaba como una joven promesa al norte de la Península Ibérica, pero está en un segundo plano por completo, dado que este 2023 solo ha jugado un partido de Segunda División por completo, que fue en la derrota andorrana por 0-1 ante el Elche CF, que se encuentra sumido en una guerra multitudinaria en la zona noble de la tabla clasificatoria. Su único momento de estar bajo los focos de verdad fue ante el Olot en la Copa de Catalunya cuando jugó los 90 minutos completos y, además, anotó el tanto de la victoria en la tanda de penaltis.

Esta temporada del FC Andorra, que apuntaba a que tenían unas expectativas muy altas de cara a rondar los puestos de playoffs como mínimo, pero la realidad ha ido en una dirección muy diferente, porque su desempeño le ha deparado tener que luchar por la salvación y la entidad del principado ha decidido prescindir de los servicios de Sarabia como primer entrenador al estar como últimos clasificados en la categoría de plata del fútbol español y a cuatro puntos del Alcorcón, que es el conjunto que marca la permanencia en Segunda División.