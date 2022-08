De la Torre, sobre cambiar el nombre al estadio: "Yo prefiero La Rosaleda a secas, lo digo así de claro"

El Málaga CF, dentro de su plan de expansión y aumento de patrocinio, contemplaba la opción de cambiar el naming al estadio o añadirle un adjetivo a La Rosaleda que permitiría generar más ingresos esta temporada, como avanzó Sur. Sobre esta cuestión fue cuestionado Francisco de la Torre, que se mostró muy contrariado a esta posibilidad de cambiar el clásico nombre del templo blanquiazul y pide otras vías de ser una opción.

"Eso lo han hecho otros clubes. Añadir un adjetivo, si supone un gran cambio, pudiera ser. Yo personalmente prefiero La Rosaleda a secas, lo digo así de claro", decía muy contundente el alcalde de Málaga sobre esta posibilidad, matizando aunque dando prioridad siempre a otras vías que no supongan el cambio de naming: "Todo depende de las ventajas que tuviera añadirle ese nombre, qué aportaciones económicas tiene. Y si hay otras formas de conseguirlo nos quedamos con La Rosaleda a secas, que es el nombre de siempre".

De la Torre, consciente de su contundencia, explicaba que no quiere "con estas palabras romper la ilusión y estrategia que el administrador y su equipo tienen en esta materia" y que cuenta con "todo mi apoyo y respeto para lo que tenga que hacer, también compresión, pero me ha preguntado y he dicho claramente lo que pienso", mencionaba el primer edil.

"Es un tema que no hemos estudiado a fondo y que a lo mejor no es necesario. Desde el punto de vista de que puede haber aportaciones de otras instituciones y entidades siguiendo el camino que hemos señalado desde el Ayuntamiento. Sé que hay buena predisposición para ello. También de empresas privadas de Málaga", apuntaba también De la Torre, que daba prioridad a las vías mencionadas, similares a la aportación del propio Ayuntamiento por valor de 1,5 millones de euros.

Además, el alcalde recordaba el posible ingreso de Ricardo Horta, por el que el club puede percibir una suma importante: "El Málaga está en unas negociaciones con un jugador con el que el Málaga tiene un 30%, si no me parece, que igual con esos ingresos, no hay necesidades. No estoy en la administración judicial del club por lo que no puedo hablar de la necesidad o no del tema".