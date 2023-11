Último retoque antes de ir a Ibiza

La plantilla del Málaga CF se ha ejercitado este sábado en una sesión que arrancó a las 12:30 horas en el Anexo de La Rosaleda. El equipo ha ultimado la preparación de la decimosegunda jornada de Primera Federación, que disputará mañana domingo a las 16:00 horas contra la UD Ibiza en el Estadio Can Misses.

Sergio Pellicer ha contado con 23 jugadores para llevar a cabo la sesión, compuesta por ejercicios técnico-tácticos con balón. Kevin Medina prosigue con su reincorporación progresiva y, aunque ha finalizado la sesión con el resto de sus compañeros, queda pendiente de evolución. Por su parte, Ramón, que también continúa con su proceso de reincorporación progresiva, se ha ejercitado en las galerías interiores junto a Juande, Juanpe, Manu N. Molina y Sangalli, que continúan con sus respectivas recuperaciones.

Por parte de La Academia MCF, el portero juvenil Lucas, los defensas Murillo y Recio, el centrocampista Jesús Martín y el atacante Antoñito Cordero completaron el grupo de trabajo. La expedición malaguista pondrá esta tarde rumbo a territorio ibicenco, donde pernoctará antes de medirse este domingo a las 16:00 horas a la UD Ibiza en el Estadio Can Misses.

“Partido de alta tensión y el rival lo sabe, delante de su afición. Seguramente vamos a tener siempre a alguien allí con la camisa del Málaga, que nos ancla y nos motiva. Quedan muchos partidos, lo que hay que hacer es mantener la regularidad, esa insistencia y compromiso. La mentalidad de no desfallecer en partidos en los que no estamos bien porque la rebeldía de la gente joven nos hace a veces ser imprevisibles. Eso es lo que buscamos el otro día”, decía Pellicer sobre el partido, ante el que habrá tres jugadores ex malaguistas enfrente: “Es normal que haya motivación extra. Yo también lo he vivido. Alberto lo ha vivido, es malaguista y ha sufrido aquí. Javi fue un profesional que no se perdió ningún entrenamiento. Y Álex Gallar es talento puro. Sólo necesita en esta categoría una acción para finalizar o dar un pase de gol. Tres jugadores en tres contextos diferentes que lo normal es que tengan ese plus de motivación. Me preocupa lo de la ley de los ex. Espero que estemos bien a nivel de solidez defensiva y podamos conseguir los tres puntos ante el contexto en el que estamos y por el rival que es”.