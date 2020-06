El Málaga CF busca "fórmulas" para sus abonados y un "sorteo" si se permite público

Se buscan “fórmulas” para solucionar la cuestión de los abonados del Málaga, asegura José María Muñoz, que ayer lunes 8 de junio atendió por primera vez a los medios: “Lo primero que estamos pensando en cuándo vamos a poder volver a competir con público. A día de hoy, según lo hablado con LaLiga hasta diciembre o enero no podremos contar con dinero de abonos ni de las taquillas. Tendremos que ver cuántos abonados quieren recuperarlo y luego ver cómo lo hacemos. Estamos trabajando en ello. Nos preocupa de verdad, está en todas las reuniones. Y pensamos cómo lo hacemos pero dependerá también de la liquidez que tengamos”.

Sin abonos ni entrada vía taquillas, el Málaga pierde gran parte de sus ingresos justo cuando peor lo tiene económicamente y sin saber cómo devolver aún a sus seguidores el dinero que les corresponde. En el caso de que esta campaña aún dejen entrar a los aficionados al estadio, tampoco se sabe a ciencia cierta cómo se abordará: “Lo que diga la autoridad sanitaria, nos encantaría porque os favorece mucho. Si pudiéramos meter, serían 8.000 o 9.000 personas. Pero tenemos más abonados. ¿Cómo lo hacemos? Da un problema, cómo seleccionar. Me encantaría, yo estoy deseando que puedan venir. El apoyo alimenta. Tendríamos que ver cómo poder cumplir la distancia social y tendríamos que hacer algún tipo de sorteo. No podemos priorizar las zonas, porque todos son abonados. Es complicado. Esto es marrón tras marrón”.

Sobre una posible concentración de aficionados en la puerta del recinto, insiste: “Hay que mantener la distancia social. Me encantaría que todo estuviera lleno cuando llegara el equipo, pero es una irresponsabilidad, no podemos entrar en un repunte de un contagio, hablamos de algo que es muy serio, un bichito que mata gente. Es recomendable que no vengan. Hay que tener mucha cabeza, y hago un llamamiento de responsabilidad”.