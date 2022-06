Van Nistelrooy tiene a Pellegrini como espejo pese a su choque en Málaga

Ruud Van Nistelrooy se abre camino en el mundo de los banquillos y tiene como uno de sus referentes a Manuel Pellegrini, con quien coincidió en el Real Madrid y en el Málaga CF. Fue su último entrenador profesional y durante su etapa en Martiricos tuvieron un encontronazo muy fuerte en el Ciudad de Málaga, sin embargo, se terminaron limando asperezas y celebrando entre sonrisas la clasificación histórica para la Champions League. Ambos, dos grandes de la historia del fútbol más allá de su bonito pasado blanquiazul.

"A ver. Yo lo que pude ver en mi etapa como futbolista es que hay entrenadores que tenían más influencia que otros en el juego y en el equipo. Eso es normal. Yo he tenido a entrenadores como Ferguson, Pellegrini o Van Gaal de los que creo que puedo coger muchas cosas. Me gusta también mucho la escuela de mi país, la escuela holandesa, esa manera de entender el fútbol y el juego van mucho con mi idea", comentó en una entrevista en el diario Marca.

Tiene tres años por delante si todo va bien para dirigir a un clásico holandés como el PSV Eindhoven, donde jugó y brilló. Y eso que no tenía claro dedicarse a lo de ser entrenador, una profesión que no le atraía: "Soy el Ruud de siempre, no voy a cambiar mi manera de ser. Pero claro, hay diferencias con el Van Nistelrooy jugador, cómo no. Yo como jugador me fijaba solo en una cosa, en la portería rival, en el 9. Ya sabes, yo miraba el gol. Ahora tengo que tener una mirada mucha más amplia. Digamos que ser entrenador es mucho más estresante que ser futbolista. Yo antes me ponía el 9 y a marcar goles. Ahora no".