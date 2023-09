Víctor García da las gracias a Dani Lorenzo

Víctor García disputó su mejor partido con el Málaga, donde además pudo servir una asistencia clave para el 1-1 de Roberto. Pero en esa acción hubo un elemento fundamental. El lateral zurdo lo reconoció: "Agradecer a Dani (Lorenzo) que me vea el movimiento. Roberto hace un movimiento fantástico, me sale un buen centro y él hace un gran remate". El balón que le filtró el centrocampista marbellí fue oro puro.

"Es una victoria súper importante. Llevarnos los tres puntos era importantísimo. La verdad que empezar bien es un plus para todos los equipos, le da un plus a todo el mundo. Estamos trabajando bien cada semana. Las circunstancias del tiempo, a estas alturas de temporada, en un partido tan exigente, los últimos minutos se acaba fundido", siguió analizando Víctor.

"Estos equipos a balón parado y en cualquier jugada te generan peligro. Estos partidos no se pueden escapar, pudimos matarlo al final con varias situaciones. Vimos un Málaga que claramente fue a por los tres puntos. Hay que darle valor a los contrarios. El remate es sensacional. Se crea el hueco el jugador y remata fantástico. El contrario también juega. Para eso estamos", añadió.

Afición del Málaga

"Es importante para nosotros que la gente se desplace. Juega fuera de casa este equipo y no te sientes solo. Ves esa esquina y hay que agradecer y salir con un plus más con ellos porque se lo merece. Me alegro también por ellos. Ojalá nos dieran un plus como el otro día. El gol (Galilea al Atlético 'B') entra por lo que entra también. Ojalá nos sigan dando tanto, para nosotros son importantísimos".

La felicidad de Dioni

"Me ha dicho mucha gente lo de la ley del ex, eso suele pasar. Contento por el gol, la victoria, me sabe mal porque he estado aquí dos años como en casa, pero súper feliz de lo que hemos logrado. Esto es Primera RFEF: hay que sufrir y pelearlo mucho. Al final tenemos que aportar todos, tuvimos ese error en el balón parado, pero al final contento con que podamos marcar los delanteros. Roberto ha marcado, yo he marcado, así que súper feliz", comentó en zona mixta Dioni.

"Es una victoria importante, al final ganar lejos de casa es complicado, más en un campo complicado, con el calor y a las 12 de la mañana. El míster ha dicho que hemos roto una racha sin remontar lejos de casa (desde 2018 en Lugo); al final contento por eso, ganar y seguir sumando", continuó el delantero malagueño, que añadió: "Era la tercera jornada ya y es verdad que tenía muchísimas ganas de marcar con la camiseta del Málaga, lo hice en pretemporada pero no es lo mismo que hacerlo en liga. No lo iba a celebrar por respeto, es mi segunda casa en el mundo del fútbol, pero por dentro estaba contento sinceramente".