Víctor Gómez, cerca de la casa de Horta

El lateral derecho Víctor Gómez, que esta última campaña ha jugado cedido en el Málaga por el Espanyol, es una de las opciones del Sporting de Braga para reforzar su plantilla con vistas a la temporada 2022/23, informó el diario Record. Eso le convertiría en compañero, qué ironía, de Ricardo Horta, que de momento continúa con las puertas cerradas y no puede irse al Benfica. La entidad malacitana sigue esperando novedades con respecto al traspaso del extremo, que dejaría una cantidad considerable en las arcas malacitanas.

Parece que el Espanyol sigue sin ver claro el sitio para Víctor Gómez, al que ha cedido en las dos últimas temporadas a Mirandés y Málaga. El lateral se estrenó esta última temporada con la selección sub 21, donde es uno de los fijos. El jugador ha disputado en el conjunto de Martiricos un total de 36 partidos, 33 de ellos completos.

Carta de despedida

Víctor Gómez escribió un texto de despedida en su cuenta de Instagram en la que agradeció el apoyo al malaguismo por esta temporada pasada: "Varios días después de terminar la temporada quiero dedicaros unas palabras. Quiero agradecer al club la confianza de poder representar el escudo de esta ciudad, y de poder sentir lo que es jugar en La Rosaleda. Afición, agradeceros de todo corazón vuestro apoyo desde el primer día. He intentado dar lo mejor de mí siempre que he vestido esta camiseta, aunque los resultados no han sido los esperados. No quiero irme sin antes dar mi especial agradecimiento a todos los empleados que forman el Málaga CF. Mis compañeros, de los cuales me llevo vivencias inolvidables, y a cada uno de los entrenadores y cuerpo técnico. Gracias, malaguistas, de todo corazón".