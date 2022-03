Víctor Gómez se queda limpio

Víctor Gómez no estará hasta dentro de 10 días bajo la disciplina del Málaga. El lateral catalán cedido por el Espanyol fue citado una vez más por Luis de la Fuente por la selección española sub 21. Es la última convocatoria de la temporada para la segunda selección española, la última ocasión en que se perderá partidos con el Málaga. No obstante, el de Olesa de Montserrat anduvo vivo para que la baja sea menos dolorosa pensando en el futuro.

Y es que Víctor vio un quinta cartulina amarilla que le hacía cumplir ciclo en los instantes finales del partido. Tras cometer una falta protestó con aspavientos visibles al colegiado, que acto seguido le amonestó con una tarjeta que cumplía el cometido. Estaba a una de la sanción y, de manera que no llamó la atención, Gómez la vio y no podrá jugar ante el Huesca, partido del próximo fin de semana. No iba a hacerlo por esa convocatoria con el equipo nacional, así que quedó limpio para el tramo final de temporada sin mermar los intereses del equipo.

España sub 21 se enfrenta este próximo viernes 25 de marzo a Lituania (20:00 horas) en territorio español y visitará a Eslovaquia el próximo martes 29 de marzo a las 16:00 horas, ambos partidos en los que La Rojita buscará certificar su clasificación en el Grupo C, que ahora mismo lidera con 15 puntos, para el play off previo a la próxima Eurocopa de la categoría, que a su vez es clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París. Víctor no jugó ningún minuto en el pasado paréntesis para selecciones, pero desde que comenzó la temporada ha sido asiduo con la sub 21, con la que intentará tener protagonismo. No ha conseguido alcanzar el nivel en el Málaga con el que deslumbró en el primer tramo de temporada, aunque el carril derecho malaguista continúa siendo suyo. Se abre el casting para el partido del Huesca, por cierto.