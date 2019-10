Víctor valora su primera expulsión como técnico

Llegando al final del tiempo reglamentario de este Málaga-Oviedo y tras enseñar la cartulina amarilla a Munir por perder tiempo en el saque de puerta, Víctor Sánchez del Amo protestaba ostensiblemente al colegiado y salía de su área técnica. Iosu Galech Apezteguía, colegiado de la contienda, le mostraba la roja directa y el camino a vestuarios.

"Estoy cabreado por la expulsión. Creo que fue excesivo. No tuve ninguna falta de respeto. No protesté antes nada. A nuestro portero a la primera advertencia le sacó tarjeta, al suyo no. No le falté el respecto en ningún momento. Es la primera vez que me expulsan como entrenador", espetaba Víctor en rueda de prensa sobre su expulsión, algo que explicaba así: "Mis asistentes me dijeron que el entrenador rival estuvo protestando todo el partido. Te da rabia porque quieres estar con tus jugadores en todo momento, pero lo importante es la victoria y la alegría para la afición y jugadores".

"En el campo no me dieron explicaciones y me quedé hasta el final para hablar con él. Me expulsó porque me vio quejarme de forma excesiva. Simplemente por salir del área técnica", relataba el entrenador que consideraba "excesiva" la medida tomada por el trencilla. "Creo que es excesivo. Nosotros estamos a mil pulsaciones por partido. Es difícil salir del partido por una protesta. Era la primera vez que salía y la expulsión me parece excesiva. Se puede consultar antes de la expulsión", instaba Víctor, que es probable que no se siente ante la Ponferradina.

El acta del partido

El colegiado Iosu Galech Apezteguía escribía lo siguiente en el acta del partido referente a la expulsión de Víctor. "En el minuto 90 el técnico Sanchez Del Amo, Victor fue expulsado por el siguiente motivo: Protestar una decisión mía de forma ostensible y con los brazos en alto, saliendo del área técnica y en dirección al cuarto arbitro a viva voz", explicaba.