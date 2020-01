Las horas de Víctor Sánchez del Amo como entrenador del Málaga parecen estar contadas. El club de Martiricos trabaja ahora en su salida, tras haber apartado de sus funciones al técnico madrileño horas después de hacerse viral un vídeo suyo de contenido íntimo. La entidad podría hacerlo oficial este viernes 10 de enero, día en el que Richard Shaheen tiene previsto hablar públicamente para dar su versión de lo sucedido.

No está nada clara cuál sería la fórmula de esta salida. Fuentes cercanas a Víctor aseguran que ambas partes están buscando algún tipo de acuerdo no hostil. Desde Martiricos nadie quiere pronunciarse con firmeza sobre el tema, pero se desliza que el Málaga podría tomar la decisión de despedir al madrileño independientemente de que los implicados se entiendan o no.

Todo está siendo verdaderamente opaco en el Málaga, mucho más de lo habitual. Se buscan detonantes de este divorcio entre Víctor y la propiedad, pero parece que el famoso vídeo del técnico es más una excusa que un motivo. Fuentes del vestuario aseguran que el entrenador era consciente de que había perdido el favor de Abdullah Al-Thani y Richard Shaheen (por los malos resultados del equipo, principalmente) y que fue precisamente lo que provocó su famosa rajada previa al partido contra el Oviedo y en la que se mostró especialmente duro con la gestión por parte del catarí.

De cualquier manera, en este tipo de asuntos se aconseja la prudencia, más aún cuando de por medio (o paralelamente) hay un presunto delito de acoso y extorsión. Habrá que ver qué cuenta de todo este tema Richard Shaheen, que convocó a los medios para hoy en el estadio de La Rosaleda.

El director general del Málaga pretende comparecer en la sala de prensa Juan Cortés a partir de las 13:00 horas. La cita también ha generado controversia porque el ejecutivo norteamericano anunció que no aceptaría preguntas. En un último giro de los acontecimientos, los periodistas que pretendan acudir a La Rosaleda no podrán acceder al recinto más allá de las 12:15 horas. “Por cuestiones de seguridad no se permitirá el acceso al estadio a partir de esa hora”, decía la nota del club sin que se entendiese a qué viene esa preocupación por la “seguridad”.

Así están las cosas en el Málaga, que el martes que viene tiene un partido muy importante en La Rosaleda contra la Ponferradina (20:00 horas) y no sabe quién se sentará en el banquillo. El equipo, de momento, lo está dirigiendo David Dóniga, ayudante de Víctor.