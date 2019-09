El técnico desvela que el club planea dar explicaciones esta semana

Sin querer ni poder entrar en muchos detalles, Víctor Sánchez del Amo desveló durante su rueda de prensa previa al Málaga CF-Rayo Vallecano que el club tiene previsto, aunque no confirmado, hacer una comparecencia pública para explicar algunas cuestiones relevantes sobre el funcionamiento de la entidad.

"Dentro de esta complejidad de situaciones que no han desembocado en el proyecto esperado, lo que hacemos es trabajar con la máxima ambición. Con la gestión ya hemos expresado nuestra opinión como cuerpo técnico, no hace falta repetirlo. Seguimos trabajando igual, con la misma comunicación con la dirección deportiva, la dirección general y la propiedad. Me han dicho que esta semana casi seguro habrá una rueda de prensa desde el club para explicar las cosas pendientes, no está confirmado pero esa esa es la idea y creo que es necesario, nuestros socios lo necesitan", contó el técnico madrileño.

"Es necesario, que todo el mundo tenga clara la realidad del club, que no nos enteremos por los medios de comunicación. No me han hablado de riesgo de descenso administrativo en ningún momento, pero esas cuestiones las deben explicar las personas que se dedican a la gestión. Hay que aceptar una realidad de complejidad que no es la que se nos comunicó cuando nos reunimos", añadió Víctor.

Pese a todo, el entrenador blanquiazul muestra satisfacción por cómo se comportan afición y equipo: "Tenemos el respaldo de la afición. Los jugadores tienen muy claro a lo que tienen que dedicarse, a trabajar para mejorar, todos necesitamos mejorar mucho. Estamos contentos porque en esta situación tan difícil el equipo está compitiendo".