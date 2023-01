Yanis Rahmani se acuerda del Málaga CF tras la victoria de su Eibar

La visita del Málaga CF a Ipurúa supuso el reencuentro de Yanis Rahmani con su exequipo hace dos campañas, en la 2020/21. El extremo izquierdo se ganó el corazón de muchos malaguistas en su breve paso por La Rosaleda, donde disputó 42 encuentros y dejó seis goles y cinco asistencias. No vendrían mal ahora. Además vio seis cartulinas amarillas y una roja. Sin embargo, la cesión duró poco y al termino de la temporada debió regresar al Almería para más tarde salir de forma oficial al Eibar, en esta ocasión siendo vendido.

Eso sí, en Málaga se le sigue mirando con buenos ojos, por eso quiso mandar un mensaje de apoyo al club tras su derrota. Sobre todo después de una primera vuelta donde parecía que el jugador franco - argelino no terminaba de entrar en los planes de Gaizka Garitano y se llegó a especular con su regreso, ya que quitando los primeros tres encuentros ligueros, no volvió a sumar tres partidos seguidos sobre el césped. Ya fuese por suplencia o no convocado el 11 no aparecía. Incluso, llegando sólo a disputar más de 45 minutos en dos de las nueve ocasiones donde se contó con él, en las 19 jornadas.

Algo que hizo sonar las alarmas de Martiricos y levantar el interés por su exjugador, aunque si es cierto que Pepe Mel siempre fue precavido y recordó que el jugador era propiedad del Eibar. Por lo tanto era el propio club vasco quien debía autorizar su cesión, por mucho que el extremo quisiese volver. Sin embargo, todo ha cambiado de la noche a la mañana y el franco - argelino ha encadenado cuatro partidos consecutivos entrando en los planes de Gaizka Garitano e incluso disputando más minutos de los que le venían siendo habituales. Es más, contra los blanquiazules disfrutó de 80 minutos, su récord esta temporada en el campo.

Este fue su mensaje: