Zé Ricardo tiene dudas y frena su fichaje por el Málaga

El Málaga está viendo cómo se le escapa uno de los futbolistas que estaba cerca de incorporar a su plantilla 2023/2024 en este mercado de fichajes. Se trata de Zé Ricardo, lateral izquierdo brasileño que estaba libre tras concluir su contrato con el Lugo. El futbolista tenía un principio de acuerdo con la entidad de La Rosaleda, donde ha llegado a estar físicamente y había pasado parte de los exámenes médicos. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación aseguran que al jugador le han entrado dudas y ha rechazado la propuesta que tenía sobre la mesa.

El acuerdo estaba tan cercano que el Málaga esperaba haber podido anunciar este fichaje hace 24 horas, pero Zé Ricardo se ha desmarcado de las negociaciones alegando que cree que va a tener demasiada presión. Desde Martiricos también se ha deslizado que faltaban algunas pruebas por realizar al brasileño por algún tipo de posible afección cardíaca, sin que se haya profundizado mucho más al respecto. En la entidad ha sentado como un jarro de agua fría porque encajaba deportiva y económicamente.

En el fútbol nunca se puede dar por descartado un fichaje y no se sabe si obedece a algún tipo de táctica negociadora, a la intromisión in extremis de algún tercero o si realmente Zé Ricardo no se maneja bien con la presión. De cualquier modo, el Málaga no se queda quieto y logra avanzar en otra opción que manejaba para el lateral izquierdo como es Víctor García, que no era tan prioritario (se quería contar con ambos).

Al que sí pretende anunciar en breve el Málaga es al extremo Juan Hernández, que tiene previsto ponerse a las órdenes de Pellicer en el entrenamiento de esta tarde en La Rosaleda. No estará Álex Calvo, con permiso de la entidad para finiquitar su traspaso al Andorra, que dejará una gran cantidad de dinero en las arcas malacitanas.

Víctor García

El Málaga ha alcanzado un acuerdo con Víctor García (Hospitalet, 1994) para que se incorpore a las filas blanquiazules de manera inmediata. Se trata de un lateral izquierdo que firmaría como agente libre después de defender en los últimos tiempos la camiseta del Slask Wroclaw polaco, con quien finalizó su relación contractual hace unos días.

El futbolista estuvo en las categorías inferiores del Espanyol antes de comenzar un recorrido por la Segunda y la Segunda B. Estuvo en el Prat tras salir del Juvenil A perico. 19 partidos en la categoría de bronce le sirvieron para firmar por el Tenerife, con el que llegó a debutar en la de plata y luego lo cedió al Pobla de Mafumet. También estuvo en las filas del Badalona, UCAM Murcia, CD Ebro y el Castellón, donde logró ascender como campeón de Segunda B y jugar al año siguiente con regularidad en LaLiga SmartBank (se midió al Málaga).

Después de su paso por Castalia, el defensa comenzó su primera aventura lejos del fútbol español para militar en el fútbol polaco, participando en más de 50 partidos ligueros. Ahora, tras romper su vinculación con el Slask Wroclaw, volverá a España para sumarse al proyecto del Málaga en Primera RFEF.