Luis Muñoz nació en Málaga en el 97, juega su tercera campaña en Segunda y su currículum en las categorías inferiores es de gama alta. Puede jugar de central pero es mediocentro y funciona bien. Este año de desaguisados le ha cogido al final de su contrato, pero no le importa. Del 26 de febrero al fútbol profesional. Cantera blanquiazul.

–¿Cómo lleva el confinamiento?

–Uno está enmonado de fútbol, deseando de volver a entrenar, a ir al campo, a jugar, que se acabe todo esto. Lo principal es estar en casa, poder hacer todo lo que te manden. Mantenerte en forma es difícil, no es el mismo entrenamiento lo que haces en tu casa que el que haces en el campo o el gimnasio con el resto de compañeros, además hay que cuidar mucho la alimentación.

–¿Qué es lo que más le cuesta y lo que más le sorprende de la situación?

–Lo que más me cuesta es no poder ir a entrenarme, salir, ver amigos, hay que ser cuidadoso y estar alerta con la familia. Me sorprende mucho como lo lleva la gente, lo está llevando bien y es difícil. Hay gente que vive del mercado, la venta ambulante, hay familias que se ven necesitadas e intentan ayudar en todo lo posible. Luego ves a gente que tiene que levantarse a trabajar, sabiendo como está esto y es duro para los familiares. Tengo familiares trabajando y eso es duro también para las familias, saber que sales, que puedes contagiarte y contagiar....

–¿Alguna novedad competitiva?, ¿daría por acabada esta Liga?

–No se sabe nada, estamos a la expectativa en todo, no se sabe ni cómo ni cuando volvemos a los entrenamientos ni La Liga y no nos han dicho nada de eso. La verdad es que a mí me gustaría seguir jugándola porque estábamos en buena situación, el equipo estaba creciendo, estaba haciendo muy bien su trabajo. El cuerpo técnico que ha entrado ahora también muy bien con ellos, con la directiva desde que ellos han entrado, Manolo Gaspar está haciendo un gran trabajo. Pellicer y todo su cuerpo técnico también muy bien. No es fácil entrar del filial con esta situación y que todo vaya bien. Preferiría seguir con la racha que llevábamos.

–En lo individual, usted crecía llamativamente en el juego...

Me estaba encontrando muy cómodo, el equipo en general también estaba bastante cómodo. Así se estaba viendo en los últimos partido, sacando buenos resultados, sumábamos en momentos difíciles, eso quieras que no anima mucho. Estábamos con confianza.

–¿Cómo va su renovación?

–Estamos hablando, en estas circunstancias son momentos difíciles porque no se sabe qué pasará, si acabará La Liga, si habrá Erte, si no. Sí que es verdad que he mantenido contactos con Manolo Gaspar, y muy bien con él. Es claro, sincero. Yo, de Sub23 paso a tener ficha profesional y eso genera el problema, no se sabe si LaLiga lo permitirá. Lo que hay que solucionar es si sigue la Liga o no, si se acabará o no. Mantengo contactos con Manolo, eso sí es verdad.

–¿No hay nada firme?

–No se sabe nada, paso de sub 23 a profesional y me podría pasar como a Iván y a Mula y no me gustaría nada estar en esa situación. Si se arreglaran las cosas, me gustaría quedarme en Málaga...

–Pero tiene varias ofertas...

–Hay equipos que están interesados en mí, que me quieren para firmar. Pero hablé con Manolo y le dije que no voy a abandonar el barco, que quería esperar a ver la situación en la que iba a estar el Málaga al acabar la Liga.

–Pase habrá que hacer un equipo con aspiraciones pero sin presupuesto...

–Lo principal es eso, crear un buen equipo, para competir, es en lo que andan la mayoría de los equipos en Segunda. El Málaga es un gran equipo, encima es el equipo de mi ciudad es el que siempre me ha gustado y me gustaría estar en él. Quiero pensar que al final se solucionará todo, ojalá.

–¿Qué sabe de la situación institucional del club?

–No sé nada, lo que diga es mentir, no sé la situación en la que se va a arreglar el club o qué va a hacer para eso, estoy al margen. Son los capitanes quienes están más pendientes y nos informan, o Gaspar, que es una persona espectacular con el equipo, siempre va con la verdad por delante y es directo. Eso nos gusta a los jugadores.

–Ha sido una temporada inigualable en lo extradeportivo con la falta de fichajes, el caso de Víctor, el registro policial, la intervención, cambio de entrenador y ahora el coronavirus...

–Lo bueno que tenemos es que somos un buen equipo, es un vestuario humilde. Quieras o no, la unión hace la fuerza, es lo que hemos hecho. Hablamos y lo principal éramos nosotros, teníamos que sacar esta situación adelante y es lo que nos repetíamos. A eso nos pusimos con nuestra afición que es de Primera, es espectacular, queríamos recompensarlos un poco a ellos, ganar en casa y salir de la mala situación en la que estábamos.

–Y lo consiguieron, cambiaron la tendencia en la clasificación.

–Ha sido complicada con todas las cosas que han pasado en el club, estábamos en una dinámica buena, estábamos ascendiendo, lo principal era salvarnos. Pero sí que es verdad, que hace un par de meses mirábamos a ver si salíamos de ahí abajo y en los últimos partidos mirábamos los puestos de arriba para intentar meternos ahí para luchar por algo.

–¿Cómo lleva la competencia con Keidi Bare?

–Nos entendemos bien, es un gran jugador, es un gran compañero, también como persona. Es como todo, cuando juegas a una manera y ahora a otra, no es fácil. Además. él viene de una lesión y no es fácil después de dos meses lesionados, es un jugador que nos ayuda mucho en todo en el equipo.

–¿Qué le dice Pellicer?

–Que le dé equilibrio, que el equipo tiene que tener mucho equilibrio, que tengo que estar bien situado, gracias a ti podemos meter un gol o gracias a mí podemos hacer que no nos marquen. Los 90 minutos tienes que estar a tope, un pase mío malo hace que la pille su mediapunta y puede ser medio gol. Hay que estar todo el partido centrado, como cuando eres central, que hay diez jugadas, en nueve haces acciones espectaculares y un fallo en una te cuesta un gol.

–¿En quién se fija para mejorar?

–Me fijaba en Pirlo y Xavi, también Iniesta y Busquets, Casemiro...Me gustan porque son buenos con balón unos y tienen gol otros. Casemiro parece que no tiene tanta clase pero guerrea y roba, y eso es importante. En el fútbol siempre se aprende algo nuevo, todos los días y eso es importante. Hay que fijarse en gente que es superior a mí, me gustaría mejorar el poder llegar más al área rival.

– ¿Es la medular la clave de este juego?

–Es de los más importante en un equipo, teniendo un buen centro del campo haces funcionar al equipo, El Barça tenía un gran equipo con Guardiola pero perdió a Xavi e Iniesta y no ha vuelto a ser el mismo y el Barça tiene un gran equipo ahora claro, pero el centro del campo de ahora no es el de hace años. Es el equilibrio.

– ¿Alguna referencia en la zona ancha malaguista?

–Toulalan me parecía espectacular, jugaba bien con balón, sin balón, robaba muchos balones, hacía mucho trabajo. Parecía que no hacía nada, parece que lo que hacía era muy fácil pero no lo es.

–¿Cómo vivió aquella Champions del Málaga?

–Me gustaba la época de Champions, me saltaba algunas clases e iba a ver los entrenamientos. Era un espectáculo verlos entrenar. El curso casi había acabado, me entrenaba con el filial y me llegaba a verlos. Y luego los partidos de Champions en los que era recogepelotas, era cadete en esa época, es una vivencia muy bonita. No es lo mismo ahora cuando eres tú el que compites, hay momentos que acabas el partido, llegas a casa, hablas y te ves recogiendo pelotas. Quién me lo iba a decir, cuántos luchan por llegar y cuántos se quedan por el camino...Es algo muy bonito.

–Así que lo vivió de cerca...

–Recuerdo contra los equipos de Champions, no dormía, iba al colegio por la mañana y le contaba a todos que esa tarde jugaba aquí el Milán y sacaré el balón de la Champions. Cuando perdimos contra el Dortmund, fue un robo. Estaba con las lágrimas saltadas en casa, nos eliminaron injustamente. No es siempre bonito el fútbol.

–¿Qué hace en cuarentena, juega al Fifa como Iván Jaime?

–Lo que más veo son películas de acción, juego en el patio con mi hermano pequeño, hago los ejercicios que nos mandan y durante las demás horas hago videollamadas con los amigos, juego al parchís, veo vídeos...tampoco se puede hacer mucho más. Yo Fifa, no y menos a ese nivel, está a un nivel muy alto. Lo sabíamos, porque en el vestuario se habla todo y había un poco de cachondeo, pero está haciendo un papel increíble.