Al-Thani: "Okazaki estará con nosotros el año que viene"

El máximo accionista y presidente del intervenido Málaga CF, Abdullah bin Nasser Al Thani volvió a aparecer en la noche de ayer en Twitter para comentar una información de La Opinión de Málaga en la que aventuraba el debut de Okazaki con el Huesca en La Rosaleda. El catarí comentó, en inglés, al respecto: “Hahaha. Antes de esta historia debes preguntar por el director deportivo y por el abogado que negoció con su agente y también hicieron lo mismo con José Rodríguez. De todos modos, Okazaki estará con nosotros el año que viene”.

Con éste mensaje, Al-Thani parece desconocer las causas que dejaron fuera de la plantilla al delantero japonés y al centrocampista de la cantera del Real Madrid. Los problemas del Málaga con el cumplimiento del tope salarial marcado por La Liga dieron al traste con la incorporación de estos dos jugadores y la inscripción de otros dos canteranos como miembros del primero equipo: Iván Rodríguez y Álex Mula. De hecho, los dos filiales y José Rodríguez se estuvieron entrenando durante el primer tramo de la temporada con el conjunto malacitano a sabiendas de que no podrían jugar en ninguna competición.

En el mercado invernal, los tres se marcharon cedidos del equipo costasoleño. Mula fue cedido al Alcorcón; José Rodríguez está en el Fuenlabrada; mientras que Iván Rodríguez se marchó a la Ponferradina. Por su parte, Okazaki no se pudo inscribir ni con el salario mínimo en el Málaga y el Huesca aprovechó para firmar al atacante japonés en el último suspiro del mercado de verano.

hahaha @LOMA_Deportes before this story you must ask the x Sport Director and the x Lawyer Who negotiated with his agentand also they do same things with jose RodriguezAnyway Okazaki he will be with us next year , https://t.co/jmDK7dxQIQ