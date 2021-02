Cuentas, pérdidas, límite salarial y auxilio a las empresas de Málaga

José María Muñoz insistió en que planifica sobre diversos escenarios en los que se puede ver el Málaga: "Siempre que el juzgado tenga confianza en mí seguiré trabajando. A corto, medio y largo plazo. Mi mandato es por tiempo indefinido y prorrogado automáticamente. Puedo estar tres meses, puedo meter la pata y me pueden cesar. O puedo estar cuatro años, mientras sigan dándose las circunstancias por las que me nombraron. Mientras sea necesaria la medida cautelar".

En el Málaga las cuentas son la gran prioridad no deportiva y Muñoz se mostró satisfecho de manera relativa con respecto a la viabilidad actual más allá de otras posible salidas: "El club ahora mismo está prácticamente saneado. Lo que había que hacer se ha hecho. Siempre hacemos algunos ajustes y tratar de mejorarlo. El Málaga lo que necesita es tener todos los cobros pendientes, los de Al-Thani, alguno del Villarreal… Si consiguiésemos todo eso, el Málaga no tendría problemas en este momento. Hay dos tipos de ecuación por las que LaLiga te puede sancionar. Uno es la tesorería y otro es un porcentaje sobre la cifra de negocio".

"Si la tesorería está equilibrada no habría problemas en el límite salarial y también si tuviésemos una cifra de negocio un poquito más alta de 12 millones, eso es clave. Por eso es clave que la gente venga a hacerse patrono, tenemos productos de todo tipo y estamos llamando a empresas a puerta fría", comunicó insistentemente el administrador, que pidió auxilio a los empresarios malagueños.

Destacó el gran esfuerzo de pequeñas y medianas empresas por ayudar y lanzó un órdago a cualquiera que desee echar una mano en cuestiones económicas. Evidentemente, el tiro va más bien orientado a a empresas con mayor poderío: "Sobre todo, lo que hacemos es llamar a esas empresas de Málaga, que no las nombro porque no las quiero estigmatizar. Es posible que en unos años quieran volver, pero es ahora cuando las necesitamos. Me da envidia cuando hablo con directores generales de otras ciudades que se involucran un poquito más con los clubes. El efecto que tendría en el Málaga supondría un impacto importante".

Muñoz confesó que la pandemia ha provocado seis millones de euros en pérdidas para el Málaga. Y no tiene miedo al futuro puesto: "Este año no va a ser más difícil que el pasado. Fue horroroso en lo personal y lo profesional. Sólo disfruté de seis días completos de descanso en todo el año. Recuerdo que a Joaquín Muñoz se le inscribió 23 segundos antes de que cerrara el plazo de LaLiga. Nos hemos adelantado a los acontecimientos que puedan venir este verano. Sí va a haber una exigencia mayor. Confío en que vamos a ser un equipo con mayor presupuesto".

Camiseta amarilla y sponsor

Explicó José María Muñoz que a pesar de las peticiones, poner a la venta la camiseta amarilla provocaría un problema con el stock, así que no se pondrá a la venta. Y sin dejar el tema de la camiseta, también quiso dar valor a la sponsor de la camiseta que "ha ayudado en el límite salarial y tesorería".

Límite salarial

Trabaja para aumentar el límite salarial y las fichas disponibles, si bien ahora mismo no puede asegurarlo de manera absoluta. "Ahora mismo no lo sabemos ninguno en Segunda. Está también el efecto Covid... habrá que hacer ajustes por parte de todos. Luego está que no nos llegue otra sorpresa como la del Galatasaray a través del TAS. Lógicamente estamos trabajando en que sea mayor que el actual.

"Lo que está haciendo Manolo es increíble, ya está haciendo acuerdos sin saber con qué va a contar el año que viene. El año pasado en marzo antes de la pandemia le expuse hasta un escenario peor, de 750.000 euros para hacer el equipo y estaba trabajado en ello", reflejó.