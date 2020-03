La defensa del jeque Al-Thani sigue trabajando para conseguir que se revoque la decisión de intervenir el Málaga y ha presentado este lunes el recurso de apelación a la medida cautelar decretada por la jueza Ruiz González por la que se declaraba a José María Muñoz Jiménez como administrador judicial para controlar la dirección del club una vez se habían observado supuestas conductas colectivas de los Al-Thani.

"La defensa del propietario del Málaga Club de Fútbol, Abdullah Al Thani, ha presentado hoy ante la Audiencia Provincial de Málaga recurso de apelación contra la medida cautelar decretada por la titular del Juzgado de Instrucción nº 14 de Málaga rechazando las acusaciones y alegando que la administración judicial del club y de la sociedad NAS es ilegal, inidónea y desproporcionada, carece de pruebas o evidencias concretas, vulnera derechos fundamentales y ya está causando perjuicios al club", dice la defensa en una nota remitida a este periódico.

"El recurso destaca la publicidad y transparencia de las cuentas del club recordando que están supervisadas por la Liga de Futbol Profesional y sujetas a auditoría por la firma Ernst & Young, rechazando las acusaciones que originaron esta causa que se centraban en dos acusaciones de la asociación de pequeños accionistas. Por un lado, haber dispuesto de líneas de crédito y préstamos del club a través de la sociedad NAS a título personal y, por otro, haber percibido salarios como miembros del Consejo de Administración con facultades directivas. La defensa rechaza el intento de criminalizar estos préstamos evidenciando que están todavía vigentes, han sido parcialmente reembolsados y reflejados con claridad en las cuentas y su amortización se está cumpliendo según las condiciones establecidas que incluían un interés del 7,5% claramente beneficioso para el club. Este hecho evidente desmonta la acusación de una supuesta desaparición de fondos del club de más de 8 millones de euros que carece de fundamento", aseguran los abogados de los cataríes.

"Respecto a los salarios percibidos, la defensa de Al Thani y su equipo gestor recuerda que es la remuneración correspondiente a sus funciones como equipo directivo, por importes inferiores a los que se percibían antes de la llegada de Al Thani al club y que, además, fueron cancelados en 2019 como parte de las medidas incluidas en el Plan de Viabilidad elaborado por el club y que fue aprobado por la Liga de Fútbol Profesional", incide la defensa de los Al-Thani.

"En el recurso presentado, la defensa recuerda la historia y evolución del club desde la llegada de Al Thani a Málaga hace ya más de 12 años (sic), recordando el notable esfuerzo personal realizado al invertir más de 150 millones de euros para saldar las deudas y rescatar al equipo de una situación que amenazaba su propia supervivencia", prosigue la nota: "En este período, el club alcanzó las cotas más altas de éxitos y reconocimiento deportivo, clasificándose como cuarto de la liga para la Champions League. Sin embargo, debido a las deudas anteriores a la entrada de Al Thani, el Málaga fue sancionado por la UEFA con un año sin competir en Europa, reduciendo unos ingresos considerables con los que se contaba en el club. Esta situación, unida a la evolución deportiva del Málaga, condujo finalmente al descenso a segunda división, profundizando en una situación que ha provocado diferentes cambios de gestión centrados en adaptar las estructuras del club y recuperar económica y deportivamente al equipo".

"El compromiso de Al Thani con el club es total. El nombramiento hace apenas cuatro meses de Richard Shaheen como nuevo Director General del club con amplia experiencia internacional y la puesta en marcha de un plan de impulso del club son clara muestra de los esfuerzos y compromiso desplegados por Al Thani con el futuro del Málaga Club de Fútbol y con la cuantiosa inversión desembolsada en el club que el auto apelado no considera. De hecho, carecen de sentido las acusaciones sobre préstamos y salarios que en total suman cuantías limitadas respecto al enorme esfuerzo económico realizado a título personal por Al Thani, con el desembolso de más de 150 millones de euros", volvía a recordar la nota como un mantra sobre la supuesta inversión primigenia del jeque: "El equipo de gestión ahora cesado destaca que la intervención del club y el nombramiento de un Administrador judicial, sin experiencia específica en este entorno deportivo, pone en riesgo una evolución positiva en estos últimos meses en los planos tanto deportivo como económico. Un claro ejemplo es la reciente decisión del Administrador judicial de vender a un jugador como Antoñín por un precio sensiblemente inferior al de otras ofertas recibidas con antelación".

Incide el recurso en el cambio de criterio de la Fiscalía a raíz de las investigaciones que incluyeron el registro de La Rosaleda: "Estas medidas cautelares ya fueron rechazadas por la Fiscalía y el órgano instructor en un auto de 13 de enero pasado y que ahora se ha cambiado radicalmente de criterio, sin que se hayan producido nuevos hechos de consideración en este tiempo. En concreto, destaca que ni se ha aportado un informe pericial de la contabilidad o gestión desleal que se plantea en la acusación, ni se ha hecho una mínima intervención inicial que determine el origen o la cuantía del perjuicio sufrido derivado de esas supuestas actuaciones perjudiciales para el club. De hecho, el equipo de gestión de Al Thani destaca que no se ha presentado ninguna evidencia de estar incumpliendo las exigencias de la Liga Profesional, ni tampoco que se esté incumpliendo el plan de viabilidad presentado y aprobado por la Liga y que ya estaba ofreciendo resultados alentadores".

"Finalmente, es importante destacar en relación con el informe de la UDEF, que se menciona en el auto apelado, que ellos mismos advierten de sus carencias profesionales como auditores, no analizan ni investigan delito de blanqueo alguno y que no solicitan la administración judicial", prosigue el escrito: "Respecto a otras acusaciones relacionadas con supuestos delitos como blanqueo de capitales, el recurso destaca la carencia de contenido que permita sustanciar tal acusación. De hecho, en los informes policiales se menciona por error, pero ni se analiza, ni se investiga, ni se concluye, la existencia de prueba alguna al respecto. En el recurso se resalta el gravísimo error cometido por el Grupo III de la Unidad de Blanqueo, de sustituir el delito de acuerdos abusivos por el delito de blanqueo de capitales, que ha producido un error en cadena del Ministerio Fiscal y del Juez, al introducir este delito, que es inexistente y sobre el que no se detalla la más mínima operación e indicio, y que obedece a la errática actuación de la policía en su informe".

"Según el entorno del propietario del club, es entendible el descontento con la actual situación del Málaga CF y se puede aceptar que existan discrepancias en la forma de gestionar el negocio del fútbol pero, especialmente frente a grupos minoritarios de accionistas, estas discrepancias deben situarse en un contexto meramente mercantil. La vertiente penal incorporada en las acusaciones y la tergiversación que se ha evidenciado en muchas informaciones que se han difundido en los últimos días, no benefician en absoluto al objetivo común de la recuperación del club", continúa el escrito para acabar recordando que "la defensa del propietario del club, desplegada por un equipo de abogados del despacho Baker McKenzie (integrado por los letrados David Díaz, Jesús Santos, Victor Mercedes, Juan Pedro Cortés y Enrique Silvente, entre otros) anuncia, por lo demás, ulteriores acciones en relación con las decisiones del Administrador judicial que causen perjuicios al club".