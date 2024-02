¿Qué campo se va a encontrar el Málaga ante el Alcoyano?

Después del partido que el Málaga tuvo que jugar en el Álvarez Claro de Melilla, una de las grandes preocupaciones en el entorno blanquiazul está en qué le espera en su visita al Alcoyano. No es precisamente un tapete el verde de El Collao, pero no es lo más complicado que va a tener que superar el conjunto de Sergio Pellicer.

Las características del recinto, especialmente las dimensiones del terreno de juego, suponen un contratiempo para un Málaga al que le gusta hacer el campo ancho y encontrar espacios. “No tiene nada que ver con el campo que ha visitado el Málaga hace poco en Melilla que aquello es insufrible. Más que el césped, que está bastante bien para la categoría, es un campo antiguo, con las gradas encima y dimensiones más reducidas. Eso es más llamativo que el estado del césped que está en condiciones”, avisaba Pablo Ganet, malagueño del Alcoyano.

El Collao, inaugurado oficialmente el 28 de agosto de 1921, es un campo municipal con capacidad para casi 5.000 espectadores y en el que las gradas sí que están muy cerca del terreno de juego de césped natural, cuyas dimensiones oficiales -según la web del club- son de 103x66 metros. Comparándolo con La Rosaleda, la reducción es considerable. El verde de La Rosaleda es, según los datos oficiales del club malacitano, de 105x68 metros.

El Alcoyano quiere soñar

"Salí del Murcia tras dos temporadas y firmé por el Alcoyano, que el año pasado nos salvamos en la última jornada. Este se hizo un proyecto nuevo, un equipo que no pasase apuros y pudiese soñar. Ahora mismo estamos en mitad de la tabla, a ocho puntos del play off y a ocho de abajo. Intentamos enganchar dos o tres victorias para subirnos a ese tren de los siete primeros. Te da opción de la Copa del Rey. Los cinco de arriba están marcando un ritmo muy alto pero que no estemos sufriendo, pero creo que tenemos plantilla como para estar en ese tren de arriba”, relató Pablo Ganet en Área Malaguista.