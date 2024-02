Pablo Ganet, el brillo de Málaga en el Alcoyano

El próximo rival del Málaga CF es el Alcoyano. Allí juegan dos futbolistas malacitanos. Uno es Agüero y el otro Pablo Ganet, que pasó por La Academia y que está en un gran momento de forma. Se lució con un golazo a Costa de Marfil que dio la vuelta al globo y esta pasada jornada fue letal ante el Melilla.

“Ya son muchos años desde que salí del Atlético Malagueño, ya nos hemos hecho mayores. Hicimos un buen papel colectivo en la Copa de África y tuve la suerte de meter un gol a la que posteriormente fue campeona. Y ya en Alcoy batallando, intentando hacer una buena temporada. Fue un gol muy bonito. Le ganamos 4-0, que además es la primera vez que a una anfitriona se le gana por ese resultado en la Copa de África. Fue un día muy bonito para mí. Tampoco me canso de verlo”, comentó en Área Malaguista.

“Experiencia bonita, es la tercera que juego. La anterior llegamos a cuartos y también tuve la suerte de marcar un gol y llevarme el MVP de un partido de octavos. En esta con más experiencia y creo que con mejor equipo, podíamos haber llegado más lejos, pero por cosas del fútbol, en octavos, nos expulsaron a un jugador en el minuto 50, fallamos un penalti y nos metieron un gol en el 98’. Ahora centrados en la Primera RFEF que es bastante diferente a un torneo así, pero disfrutándolo e intentando competir bien. A la vuelta de la Copa intentando entrar otra vez en la dinámica del equipo. Salí los últimos 25 minutos y tuve la suerte de poder dar una asistencia y meter un gol para ganar 0-2. Ayudar a la victoria que es lo importante”, continuó.

Su gente de Málaga ya le pide que afloje este sábado: “Es lo que me dicen muchos amigos y mucha gente en Málaga: ‘Eh, esta semana tranquilito, que iremos a verte en autobús’. Soy malaguista, como uno más. He nacido y me he criado en Málaga, toda mi familia es de allí. Incluso tuve la suerte desde pequeño de ir con mi papi a La Rosaleda por suerte. Era otro Málaga, de Primera División. Y la fortuna de poder jugar en el Malagueño y con muchos referentes. Siempre tuve el sueño como malaguista y malagueño de poder jugar en La Rosaleda”.

En el filial vivió una etapa bonita que sigue recordando: “Estuve con Salva Ballesta. Vine de tres años en el Betis juvenil, se había hecho una reestructuración en el Malagueño con Casanova. En mi quinta aquel año estaban Juanpi, Samu Castillejo, Calero, Aarón Escandell… Ya empezaba a subir Ontiveros. Uno que no llegó pero era muy bueno como Mauri. Llegamos a play off, pero no pudimos ascender como ha pasado otras veces”.

Pasó por Marruecos, Kuwait y Omán, ahora es un jugador de los más interesantes de Primera RFEF: “Salí del Murcia tras dos temporadas y firmé por el Alcoyano, que el año pasado nos salvamos en la última jornada. Este se hizo un proyecto nuevo, un equipo que no pasase apuros y pudiese soñar. Ahora mismo estamos en mitad de la tabla, a ocho puntos del play off y a ocho de abajo. Intentamos enganchar dos o tres victorias para subirnos a ese tren de los siete primeros. Te da opción de la Copa del Rey. Los cinco de arriba están marcando un ritmo muy alto pero que no estemos sufriendo, pero creo que tenemos plantilla como para estar en ese tren de arriba”.