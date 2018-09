"La clave está en continuar trabajando en equipo"

Patricia Mascaró es uno de los varios fichajes que hizo el club de Martiricos. La delantera afirma que el objetivo es seguir jugando en Primera el año que viene. El equipo ha jugado contra dos rivales asentados en la máxima categoría y declara que el trabajo en equipo será la clave para empezar a cosechar buenos resultados.

-Han comenzado su aventura en Primera con mucha ilusión. De hecho, según Contreras, ganan en ello. Pero parece que es necesario algo más...

-Sí. El objetivo a priori es mantenerse y al principio esto nunca es fácil. Un aspecto importante es que el equipo es nuevo, excepto algunas jugadoras que llevan desde el año pasado. Yo creo que se está trabajando bien y que se están teniendo resultados. Y creo también que vamos a hacer una buena temporada en Primera.

-Usted, además, tenía muchas ganas de jugar en el Málaga y de trabajar con este entrenador...

-Así es. Tenía muchas ganas de venir, sobre todo por Antonio. Lo conozco desde hace varios años. Ha jugado contra mí en el Levante o en el Atleti. Tiene bastante experiencia, es muy comprometido y con mucho carácter en el banquillo. En contra no se lo aconsejo a nadie, porque se pasa mal. Pero es un entrenador que ayuda bastante y que sé que va a sacar el 100% de todas las jugadoras. Y, aparte de él, me ilusionaba también el proyecto y por eso me vine.

-En este punto, por cierto, usted explicó que trabajar con Contreras era "uno de sus propósitos antes de retirarse". Pero esto todavía queda lejos, ¿no?

-Por supuesto. Aún tengo 29 años y el retiro todavía está lejos, aunque dije que antes de ello quería trabajar con Antonio.

-¿Ha afectado esta doble derrota al equipo, frente a lo que se esperaba al principio?

-No. La ilusión la seguimos teniendo. De todas maneras, como nos hundamos en el segundo partido, no vamos a avanzar. Lo que sí tenemos son muchas ganas de seguir trabajando y de empezar a sacar puntos.

-¿Qué se propone usted aportar al Málaga, con la experiencia que cuenta, durante su estancia?

-Trabajo y sacrificio es lo que quiero aportar al equipo durante los 90 minutos que el míster vaya a disponer de mí. Y, si además lo hago con goles, será mucho mejor.

-¿Qué impresiones tiene sobre el rival, el Real Betis?

-Este conjunto hizo muy buena temporada el año pasado, aparte de ser recién ascendido. También entraron en Copa de la Reina y tienen los mismos puntos que nosotras. Será un partido complicado, pero tenemos que partir de la base de que jugamos en casa. Vendrán aficionados y tiene que ser un escenario bonito al final para nosotras y para llevarnos los tres puntos. Contra el Atleti hubo bastantes lluvias. Parece que el tiempo acompañará y, si eso, que nos ayude.

-¿Cual es la clave para lograr mejores resultados?

Continuar trabajando en equipo, creo que es lo fundamental y lo que está funcionando hasta ahora, aunque los resultados no nos hayan favorecido. Pero es que también hemos jugado con equipos que ya están muy consolidados en Primera y que llevan mucho juntas. Y un llamamiento también a la afición. Que vengan a vernos, porque creo que este equipo es súper importante en Málaga y que haya un poco de calma. Porque entiendo que la gente exija los tres puntos. Pero Primera no es Segunda. Todo cuesta. Somos nuevas y recién ascendidas. Con su ayuda y animándonos tanto fuera como dentro, que vamos a dar guerra en Primera. Estoy segura. Y contra el Betis sacaremos los tres puntos.

-¿La integración en el grupo ha ido bien?

La verdad es que si me pillas más jovencita sería más complicado, pero nunca he tenido difícil integrarme. Creo también que tanto las compañeras como el cuerpo técnico, de todos modos, me han ayudado. Ha sido realmente fácil integrarse tanto para las compañeras como para mí.