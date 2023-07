Los clubes de Primera RFEF, hartos de pagar la liga de Rubiales

El Málaga ha caído en una categoría que es un polvorín. La Federación Española cuenta habitualmente con la oposición frontal de los clubes que conforman la categoría reina que se inventó Luis Rubiales y que es claramente deficitaria. Los equipos se organizaron en una asociación que ahora encabeza Jesús Medina (presidente del Linares) y que expone la situación que atraviesan sin olvidar el dinero que tiene bloqueado la RFEF y las incógnitas sin despejar de televisión: "Esta es la tercera temporada y estamos en el mismo sitio. La realidad es que los clubes lo estamos pasando mal".

Lo primero es que sigue sin llegar a las arcas de los clubes el dinero de CVC, unos 36 millones de euros, para los conjuntos de Primera Federación. "A día de hoy, seguimos sin saber nada y estamos hablando de 750.000 euros, 250.000 durante tres años, para clubes que se encuentran en una situación financiera muy complicada. Esta va a ser la tercera temporada de una competición que ha quedado claro que es deficitaria. Sabemos que el dinero lo tiene LaLiga, pero que, por el convenio de colaboración que existe con la RFEF, es esta la que debe vehiculizarlo", dijo Medina en El Confidencial, donde añadió: "Considera que el acuerdo de LaLiga con CVC no es legal y, por tanto, nosotros no podemos disponer de ese dinero. Le hemos solicitado esa cantidad a la RFEF y lo haremos también a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), ya que necesitamos financiación, tener más ingresos. Estamos hablando de unas cantidades que servirían para mejorar las infraestructuras de los clubes, además de salarios, paliar deudas... En fin, para mejorar el producto de la Primera Federación".

Sin televisión por ahora

"Tampoco tenemos información y empezamos la competición en menos de un mes... Desde la RFEF nos dijeron que nos la darían, pero la comunicación con los clubes brilla por su ausencia y nos enteramos por lo que cuentan los medios. Entendemos que no hay adjudicatario porque se habría anunciado. Esta Primera Federación nació con unos emolumentos importantes en lo que a ingresos por televisión se refiere, pero ya en las temporadas anteriores bajaron los ingresos, la pasada de 15 a siete millones de euros, y ahora parece que ni hay adjudicatario. Esto nos lleva a que sea una competición muy deficitaria. En lugar de trabajar para intentar que los ingresos sean mayores o los gastos menores, tenemos una competición que por tercer año va a tener unos ingresos menores y unos gastos superiores", sostuvo Medina.

Coste de Primera RFEF

"Por las circulares que hemos recibido, se mantiene el coste de los árbitros, pero el aval que tenemos que presentar para poder competir en lugar de ser de 100.000 euros lo han doblado, mientras que el resto de gastos, licencias, mutualidad y demás, se incrementan casi un 6%. El aumento de los gastos federativos va en detrimento de los clubes. los clubes no podemos permitir esta situación y arrancar en estas circunstancias. Nos vamos a una temporada más en la que, como suele decirse, la fiesta la pagan los clubes y es insostenible. Vamos a ver este mes de agosto qué información recibimos y, en función de cuál sea la situación, tomaremos una determinación", afirmó.

Déficit y control financiero

"En la temporada 2021/2022 los clubes arrojaron un déficit angulado de 40 millones de euros. Nosotros no tenemos los datos acumulados de la 2022/2023. Los tendrá la RFEF, pero aún no nos los ha comunicado. Yo estimo que el déficit acumulado será parecido e incluso superior al de la anterior. En cuanto a la temporada 2023/2024, es cierto que la RFEF ha implementado un control económico que todavía no nos ha explicado. Simplemente nos ha enviado una circular. Es decir, que a día de hoy solo tenemos información unidireccional. Nos dijeron que esta última semana de julio nos citarían en Las Rozas, pero no lo han hecho. Igual lo hacen esta primera de agosto", contó el presidente del Linares.

"Entiendo que, con el control económico, los gastos se sujetarán, porque además nos solicitan que todo tipo de déficit tiene que ser avalado con nuestro patrimonio personal como directivos. Aunque, en mi opinión, lo que habría que hacer es trabajar para mejorar el producto y generar más ingresos. Si la RFEF está viendo que es una tónica habitual que temporada tras temporada los clubes pierdan muchísimo dinero, con algunos incluso abocados a la desaparición, y ya tenemos varios ejemplos de descensos administrativos, yo trabajaría, por un lado, para mejorar el marketing de la competición, vender el nombre y aminorar los gastos federativos en lugar de incrementarlos. Puede que con este control haya menos déficit, aunque seguirá habiendo un déficit considerable", consideró Medina.