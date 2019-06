Al igual que hiciera minutos antes Luis Hernández, Fede Ricca culpa a los fallos del equipo blanquiazul de la derrota en Riazor: "Ha sido un partido muy ajustado y por errores propios lo hemos perdido", así valoraba el uruguayo el primer de los dos choques a disputar contra el Deportivo de la Coruña.

Ricca contrapuso la buena parte del equipo a la dejadez de la segunda, que los abocó a la derrota: "Hemos hecho un buen partido en el primer tiempo. Con la circulación de la pelota, le hicimos bastante daño al Dépor. En el segundo tiempo no manejamos bien la ventaja".

De poco vale pensar en las oportunidades no convertidas por el equipo durante el encuentro. "Obviamente hemos tenido nuestras ocasiones para empatar el partido, no pudo ser así y ahora toca pensar de vuelta en casa", rehuía Ricca.

La sexta posición con la que se coló el Dépor en play off, no determina sus oportunidades en la eliminatoria: "En estas circunstancias no hay favorito", comentaba Ricca. La confianza aflora en el vestuario: "Sí se puede pasar la eliminatoria. En casa somos un equipo muy fuerte y La Rosaleda va a estar llena. Estamos convencidos de que le podemos dar la vuelta a la eliminatoria".