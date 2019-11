La Cueva es un concepto, una idea. También una manera de ver y entender el fútbol. Un laboratorio, es una isla. Una hucha que siempre quiere más horas. Es algo más que una secretaría técnica, es parte del corazón del Málaga. Ahora, con el ascenso de Manolo Gaspar a la dirección deportiva, necesita nuevos elementos para poder garantizar el mínimo de trabajo existente con el paleño al frente de dicho equipo.

"Siguen estando Martín Viberti y Capote. Somos pocos pero se trabaja, se meten horas y kilómetros. Es lo que nos queda. He pedido ampliar el equipo. No puedo con todo, aunque sí sigo viendo fútbol en directo y los fines de semana estoy fuera. Todo el trabajo de oficina que hacía durante tantas horas al día ya no puedo hacerlo. Espero que llegue alguien. Si es conocido, del Málaga y de mi confianza, mejor", dijo Manolo Gaspar en su entrevista para Canal Sur.

"Si abandono La Cueva, estoy muerto", afirma Manolo Gaspar

Para entender esa idea de La Cueva, sólo hay que leer al mismo Manolo Gaspar hablando de ello: "Si abandono La Cueva estoy muerto, porque ahí está la base de todo. Donde están los nombres y donde están las horas de partido. Ya estoy en otra oficina porque allí los nombres están por todos lados y no puedo llevar a los representantes. Los nombres cuelgan de las lámparas".

Quién sabe si llegará el momento en que Manolo regrese a su función de mero secretario técnico. Está preparado para eso y así explica que supone ser "interino": "Un tío que está en el club y que le han metido ahí y si va bien entrará otro. Richard fue claro al principio, me dijo que estaba hablando con otros directores deportivos, yo lo vi bien, es lógico, es su trabajo y para eso están en el mercado. ¿Lo que dure? No lo sé, mis decisiones son para tirar adelante y no voy a intentar hacer algo que vaya a hipotecar al club y que se lo coma el que venga. Por muchas decisiones así, tenemos estos problemas".