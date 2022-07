La nueva cruzada de la APA por las acciones del Málaga CF no reconocidas

La Asociación de Pequeños Accionistas tiene una nueva cruzada en la que toma parte. La APA apoya y busca reparación para todos los afectados por la compra de acciones de la ampliación de capital de 2010, que coincidió con la transición entre Fernando Sanz y el jeque Al-Thani. Sus títulos no son reconocidos (1.300 acciones de 700 compradores) y tampoco han recuperado el dinero, estimado en unos 70.000 euros.

El presidente de la APA habló en los micrófonos de Radio Marca Málaga y explicó su postura: “En un época de mucha dificultad económica se hizo una ampliación de capital que era legal. La gente se volcó por ayudar al Málaga. Fue justo en el momento en el que se hizo la venta a Al-Thani. El jeque paralizó supuestamente la ampliación de capital. En julio de 2010, el jeque la anuló y de manera ilegal las guardó en un cajón en un ataque de ira de los que tenía”.

Como en el caso de la querella, volverán a ir a los juzgados: “Nosotros vamos a ir hasta el final. Pensábamos que había que ir por lo mercantil, pero varios bufetes de abogados nos han indicado que tenemos que ir por lo penal. Hay indicios de una supuesta estafa. No se le dieron las acciones a estas personas, no se les reconoció… En el mes de julio se revocó esa ampliación de capital y en septiembre estuvo yendo gente a comprar acciones en metálico y se les dio su contrato firmado cuando ya supuestamente no tenía validez. Tenemos pruebas”.

El martes hubo una cita crucial con parte de los afectados: “Tuvimos la reunión con unos 100 malaguistas, pero hay muchos más afectados. En esa reunión se dieron a conocer muchas cosas. Nosotros no queremos el reembolso del dinero, queremos el reconocimiento de esas acciones. Son más de 700 malaguistas afectados. Estamos hablando de unos 70.000 euros y un total de 1.300 acciones. Vamos a luchar por sus derechos”.

Por último, habló sobre la postura del administrador judicial, José María Muñoz, en todo este farragoso asunto: “En el club, de momento, el administrador no se quiere mojar. En el club dijeron que estaba prescrito, pero eso no es cierto. Tenemos mucha documentación al respecto. Nosotros no queremos ponerle una querella criminal por estafa al Málaga CF, nos parecería una canallada. Yo espero que la gente del club a día de hoy, que no tienen que ver con los del pasado, recapacite. Hablando todas las partes nos podemos entender”.