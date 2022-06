Ismael Casas se desvincula del Málaga CF y firma por el AEK Larnaca

El Málaga CF hace oficial la desvinculación de Ismael Casas, al que le quedaba un año de contrato. El canterano no quería continuar en el conjunto blanquiazul y ha llegado a un acuerdo de salida con matices porque finalmente no es una rescisión literal. Por lo tanto, tiene destino. El jugador firma por el AEK Larnaca chipriota. La entidad de La Rosaleda se guarda un porcentaje de un hipotético futuro traspaso del lateral diestro de Linares. "El jugador no se marcha libre. Se trata de un traspaso por una cantidad variable en el caso de un futuro traspaso a un tercero, pero no es una rescisión de contrato", quiso matizar el club.

No han sido tiempos fáciles para el futbolista, que ha estado media vida en La Academia hasta llegar al primer equipo, luciendo incluso el brazalete de capitán. Pero sus dos últimos cursos como profesional han resultado complejos. En el anterior, con su gran valedor Sergio Pellicer en el banquillo, exprimió la maquinaria y las lesiones le cortaron la progresión. Entonces llegó José Alberto López, que no creía en él y llegó a señalarle en una de sus primeras declaraciones públicas.

La llegada de Víctor Gómez le terminó de cortar el paso. Luego pasaron Natxo y Guede. Con el argentino terminó jugando y bien, pero él ya había tomado su decisión y así se lo hizo saber. Al entrenador le habría gustado otra fórmula con él y al club también. Después de dos ventanas en las que pudo salir, ya no hay marcha atrás.

En la nueva aventura contará con un nuevo técnico pero que es un viejo conocido. José Luis Oltra se ha hecho con los mandos del conjunto chipriota, donde Casas espera volver a despegar y demostrar que tiene cualidades de sobra para el fútbol profesional. Sale como otros compañeros como Ale Benítez, Alberto Quintana, Julio y Vicario.