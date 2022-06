El Mallorca da por el hecho que el Málaga CF no comprará a Aleix Febas

Llegan novedades desde Mallorca en relación a Aleix Febas. El club bermellón da por hecho que el Málaga CF no ejecutará la cláusula de compra para hacerse con la propiedad del futbolista, con quien paralelamente tendría que haber alcanzado un acuerdo económico. Lo dijo el propio director deportivo de la entidad balear, Pablo Ortells en una entrevista en Deportes Cope Baleares.

El Málaga había firmado una cláusula por la cual podía ejecutar la compra de Febas hasta mediados de julio. Otra cuestión era la de satisfacer las expectativas salariales del futbolista. Distinto sería que lograse llegar a un acuerdo con el Mallorca al estilo Pablo Chavarría y con la carta de libertad bajo el brazo negociar unas condiciones razonables para ambas partes.

La entidad de Martiricos tiene otros frentes abiertos y no es Febas una de sus prioridades. Son muchos los refuerzos que tiene que realizar antes de meterle mano al centro del campo. Un ojo sigue en Portugal, donde se aguardan avances sobre el caso de Ricardo Horta, al que el Sporting de Braga no quiere dejar salir al Benfica hasta que no llegue a una cifra mucho más alta.