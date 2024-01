El eje roto del Málaga CF

El Málaga CF recupera para el próximo fin de semana a Genaro y Nelson Monte tras cumplir sus sanciones (cuatro partidos en caso del sevillano y uno por acumulación de amonestaciones del portugués), pero pierde para varias semanas a jugadores que debían ser claves. Kevin no estará en Los Cármenes por cumplir ciclo de amonestaciones. Se puso al borde del precipicio ante el Intercity y se consumó la quinta cartulina por una falta recuperando en zona peligrosa ante el Castellón.

Pero hay bajas estructurales. La mayor apuesta que se hizo en el mercado de verano fue la de Juanpe Jiménez. El jerezano firmó por tres temporadas con dos más opcionales. Se rompió en el primer partido de liga en Castellón la nariz y fue baja ante el Atlético B. Después jugó varios partidos con máscara. Tras la victoria en Antequera, primer y único partido de Liga en el que estuvo los 90 minutos en el césped, sufrió una lesión en el aductor izquierdo proximal de grado I y estuvo ausente cuatro encuentros. Se perdió el último partido de 2023 ante el Algeciras por una contusión en la cadera derecha, lo que propició la primera titularidad en Liga de Izan Merino. Y esta semana anterior, su cuarta lesión, segunda muscular, en el bíceps femoral de su pierna derecha, con varias semanas de baja en perspectiva.

Mediado el primer tiempo del partido ante el Castellón fue Luca Sangalli el que se rompió. Aún no se sabe el alcance exacto de la lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda a la espera de unas últimas pruebas, pero las primeras exploraciones son poco halagüeñas. Ya estuvo de baja más de dos meses, perdiéndose nueve partidos, por rotura en el gemelo interno de su pierna derecha, que se complicó y se extendió por más tiempo. Al donostiarra le estaba costando coger el ritmo tras su regreso, pero era un peaje necesario para tenerle en plenitud.

Y de fondo, el caso Ramón. El de Órgiva tiene una lesión en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. Es a una altura distinta a la que se rompió antes y que le tiene de baja desde abril pasado, no es la misma lesión pero sí el mismo músculo. No ha pasado por el quirófano pese a que era una opción sobre la mesa anteriormente. De momento, sigue el proceso de recuperación, pero obviamente exige cautela y no hay una fecha concreta. Se rompió cuando ya había acumulado entrenamientos y trabajo pautado con sus compañeros.

Están ahí Genaro y Manu Molina en la sala de máquinas, más Dani Lorenzo e Izan Merino. Pero el eje de la plantilla está resquebrajado, con jugadores con al menos dos lesiones musculares acumuladas. Un problema serio para Pellicer.