Baño de malaguismo de regalo de Reyes

La afición blanquiazul no faltó a su cita con el Málaga CF otra vez, aunque en esta ocasión no fue para animarlos en un partido. Todo lo contrario, 5.000 malaguistas llenaron las gradas de La Rosaleda para disfrutar en la víspera de los Reyes Magos de la iniciativa del club de Martiricos para abrir sus puertas al entrenamiento y además aprovechar la ocasión para llevarse alguno de los 70 balones firmados y cientos caramelos que se repartieron entre los asistentes. Incluso, se sortearon dos camisetas del primer equipo. Sin olvidar que se repartieron unas 2.000 entradas infantiles entre los más madrugadores. Desde el club confirman que no se esperaba tanta aceptación y estas se agotaron a los 45 minutos de abrirse las puertas. Sin duda, como dice Pepe Mel, esta afición no tiene precio. La gente se amontonaba en los aledaños de La Rosaleda desde aproximadamente las 09:30 para coger el mejor sitio, esperando a la apertura de puertas que se realizó a las 10:00 horas.

Un chute de energía sin duda con vistas a afrontar el crucial duelo ante el Tenerife este sábado a partir de las 18:30 horas en La Rosaleda. El conjunto malacitano podría salir del descenso si consigue la victoria, la cual podría ser la segunda consecutiva en casa desde hace mucho tiempo. Respecto a lo deportivo, Appiah saltó junto al grupo en el día de su cumpleaños para tomar su primer contacto con la afición y recibir la ovación de los presentes. Aunque salió en chanclas y se retiró cuando comenzó el entrenamiento, ya que su fichaje todavía no es oficial. Se ejercitó aparte en el Anexo. La otra novedad fue la presencia de Juanfran en el entrenamiento, debido a su ausencia en el amistoso de Coín. Por otro lado, este miércoles se confirmó la lesión muscular de Ramón en su aductor derecho, por lo que se mantendrá apartado de momento. Mientras que Lumor sigue en paradero desconocido.