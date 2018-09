"El equipo ha tenido suerte al dar con un pesado como yo"

Sólo faltan dos días para que comience la aventura. Una apasionante gesta que le espera al Málaga Femenino, en su regreso a Primera División. El estreno, además, contra el Atlético de Madrid, es un atractivo indiscutible para la afición blanquiazul, aunque, como deja claro el entrenador del conjunto, Antonio Contreras, hay que ser constante partido tras partido para llegar a lo más alto. El técnico extremeño se muestra optimista ante el regreso del equipo a la primera categoría, y confía en el potencial de las jugadoras para este nuevo curso.

-Quedan sólo dos días para que regrese la liga...

-Efectivamente, el partido se acerca, y después de varios años en primera, toca otra experiencia más, en este caso con el Málaga. Y, cuando uno está donde le gusta y está donde quiere, aunque tenga algún problema, esta es una forma de curar las penas que uno tenga. Es la mejor medicina, claramente. Aunque a veces, por supuesto, te llevas sofocones, esta es una forma de desconectar y de disfrutar.

-Se acerca una temporada llena de sensaciones...

-Por supuesto. La gente pregunta mucho por el Atleti, porque abrimos el nuevo curso contra ellas. Pero hay que seguir trabajando partido a partido. Dicen que el Atleti está obligado a ganar, pues yo respondo con que también lo estoy, ¿no? Luego, lo bonito que quedará será una temporada preciosa en la que, hasta finales de la primera vuelta, no se va a ver cuál será la posición real del Málaga. Por mucho que queramos valorar, creo que habrá grupos muy divididos, como en la Segunda División masculina. Habrá dos o tres equipos luchando por el primer puesto; otros cinco o seis luchando por los ocho primeros; y el resto estará entre cuatro puntos en el descenso y entre los ocho primeros. Ahí es donde se verá realmente dónde estaremos.

-Sobre el fútbol femenino en España, ¿qué opina usted de su situación actual?

-En este punto, considero que les corresponde a los medios de comunicación dar a conocerlo, a nivel nacional. Este equipo no está aparte del Málaga, sino que pertenece a la estructura del club, en este caso el femenino. Está dentro del Málaga y con todo puesto a disposición de las chicas.

-¿Qué método de trabajo se ha llevado a cabo durante estas semanas?

-La forma de trabajar ha ido dependiendo de las condiciones que reúna cada jugadora. De lo que nos tenemos que preocupar es de ordenar el equipo. Que esté bien estructurado y con las ideas claras. Y en ello estamos ahora. Al final, las jugadoras han tenido la suerte de dar con un pesado como es Antonio. Estamos haciendo un poquito de todo, pero sobre todo usamos el balón, ya que es la clave del fútbol. Lo que tengo claro es que el orden, el rigor táctico y una fuerte presencia en el campo es lo importante. Esta es mi manera de trabajar y en ello estamos. Ayer, por ejemplo, pensamos en otra manera distinta de trabajar fuerza. Por eso fuimos al gimnasio a hacer crossfit. Todos trabajan con gimnasio, al fin y al cabo, pero nosotros hemos de buscarnos la vida y hemos encontrado esta idea, que nos está gustando además, una forma distinta a la habitual.

-¿Se ha percibido alguna diferencia con respecto a Segunda durante este tiempo?

-De momento, sólo podemos revisar vídeos de partidos de otros equipos. De todos modos, el Málaga está preparado para jugar en Primera. Espero que demos la talla en cada partido y que estemos a la medida que el club se merece. Tampoco creo que el equipo vaya a notar el cambio de categoría, porque venimos trabajando con una idea desde el año anterior. Uno no es adivino, por supuesto. Pero te das cuenta de cuándo un equipo quiere trabajar y de cuando cree en lo que hace. Y, frente a los resultados que se publicarán en los periódicos el lunes, con los goles a favor y en contra, debería haber también una tabla en la que se sumasen la ilusión y el trabajo que se pone para cada partido, las horas dedicadas... Respecto a lo demás, habrá que ir viendo los resultados, con los pies en el suelo, porque habrá ocho o incluso diez equipos mejores que nosotros. Pero nosotros llevamos ventaja respecto a la base que tenemos.

-Actualmente, el favorito para llevarse este año la Liga es el Levante, debido a su gran plantilla. ¿Qué opina usted sobre ello?

-Efectivamente, el Levante es el actual favorito a ganar la Iberdrola. Yo estuve cuatro años entrenando a este equipo, lo que me hace tener un cariño especial al club. También los del Valencia me han hablado de este caso, que el Levante tiene un Ferrari de equipo. Pero al final lo importante no es tener este bólido, sino saber conducirlo. Llegar vivo a casa, que es de lo que se trata esto. A mí me dijeron que yo tengo el Ferrari de la ilusión, y así es. Tenemos un equipazo, capaz de luchar por la Liga. Y eso es muy bonito, porque el año pasado la Liga era cosa de dos, pero probablemente este año sea cosa de tres.

-En este punto, usted también estuvo varios años entrenando al Atlético de Madrid. Y ahora le toca enfrentarse al conjunto el sábado. ¿Le causa la misma nostalgia que el Levante, por ejemplo?

-Lo cierto es que es más fácil entrenar al Atleti que entrenar que jugar contra él. Ahora me toca a mí enfrentarme a este equipo, con jugadoras como Jenny Hermoso o Amanda Sanpedro, que debutaron conmigo en Primera. Al final tienes ese gusanito especial, pero hay una cosa clara. Y es que todos saben que, desde mi llegada al Málaga, estoy dándolo todo por el equipo en general y por el femenino en particular. Yo soy nostálgico, es cierto y también es verdad que tengo mis sentimientos. Pero ahora mismo mis sentimientos son para el Málaga, que no lo dude nadie. Todo esto lo digo con respeto a todos los demás clubes en los que he estado. Llevo muy poco tiempo aquí, pero no sé. El ascenso a Primera no lo cambio por nada. Tampoco cambio por nada esa oportunidad que me han dado de llevar al club donde se merece.

-¿Qué mensaje le transmite a la afición del Málaga para este primer partido?

-Aquí lo único malo es que tenemos muy mal horario. Pero nosotros no vamos a escatimar en el esfuerzo. El apoyo de la afición será muy clave. Y por eso les animo a que vengan a vernos a la Federación, porque no les vamos a defraudar y, para mí, ellos son la parte principal y también la más importante. De hecho, el año pasado nos ayudaron mucho en el ascenso. Queremos también que los aficionados del Atleti se aprovechen también de lo bonito que tiene el fútbol de Málaga.