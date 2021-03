La espinita de Antonio Hidalgo: "No me despedí como debía"

Para Antonio Hidalgo el del domingo no es un partido cualquiera, tiene cuentas que saldar. “Es la primera vez que me enfrento al Málaga en La Rosaleda. Lo que más me jode, con perdón de la palabra, es que no haya gente en el campo. Sobre todo porque cuando salí no me despedí como era debido de la gente en un momento difícil y eso siempre está ahí. Espero volver algún día con público dentro”, explicó en la SER el entrenador del Sabadell.

Sobre la gente que sigue en la entidad de su época, no encontró una forma mejor y más certera de definirla: "Esa gente son el Málaga. Vamos pasando jugadores, entrenadores y hasta presidentes. Y eso es el Málaga, gente con un sentimiento enorme. Gente que nada más pisar el estadio te explican lo que es. Los Pichitas, el doctor, toda la gente. Me encanta que esa gente de mi época siga porque al final son los que transmiten el malaguismo a los que llegan”.

Lástima que por las restricciones se vaya a quedar con un regusto amargo: "Me gustaría hacer más cosas de las que puedo. Primero por el tiempo y después porque LaLiga no nos deja salir del hotel. Mire lo que le pasó a Nafti, que he leído que se saltó el protocolo y lo dejaron fuera. Es una pena porque me encantaría ver a mucha gente, darles un abrazo y compartir tiempo, pero no va a poder ser”.