Dos ex del Málaga CF en Cartagena

El Málaga CF le quitó al Cartagena a Rubén Castro y puede que pronto también cuente con Álex Gallar. Pero en el Efesé también van a jugar dos exmalaguistas que además ya han sido presentados de manera oficial: Iván Calero y Aarón Escandell. El lateral derecho, tras su cesión al Alcorcón, no contaba para el club y rescindió su contrato para firmar por los murcianos. El portero, que había estado en La Academia, finalizó su periplo en el Granada CF.

Iván Calero fue presentado este miércoles 13 de julio: "Es un acuerdo al que hemos llegado por interés de ambas partes. Creo en los proyectos largos, esa estabilidad es difícil de conseguir y aquí en Cartagena han apostado por mí. Estoy muy agradecido. Carrión ha sido clave en mi llegada. Fue el primero que me llamó y yo le transmití que, en el momento que se solucionase todo, no escucharía otra cosa que no fuese venir aquí".

El portero, presentado el martes 12 de julio, está con hambre: "Vengo a demostrar que puedo ser portero aquí en el Cartagena. Quiero crecer y hacer crecer al equipo. También vengo a mejorar y a ayudar a Marc a ser mejor portero, tenemos que ayudarnos mutuamente".