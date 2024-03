"Mi fichaje por el Málaga fue para vivir partidos como este"

El Málaga CF logró sacar adelante su cita ante la UD Ibiza tras llevar a cabo un duelo bastante serio y pensando más en lo que podía ganar que en lo que podía llegar a perder en caso de cosechar un resultado negativo ante un adversario directo. Tras esto, salió Alfonso Herrero a hablar en rueda de prensa.

El guardameta dejó claro la importancia que tienen para él encuentros como este: "Llevo diciendo todo el año. Mi fichaje por el Málaga no fue cosa de categoría, sino para vivir partidos como este. Es algo que no está pagado y que no se vive en todos los campos".

El arquero se mostró bastante positivo de cara a futuro tras este resultado: "Muy contento del trabajo que ha hecho el equipo y de las sensaciones que estamos encontrando. A disfrutar de esta victoria y a trabajar para lo que viene. Creo que el Ibiza tiene muy buenos jugadores. Ha sido un partido difícil. A veces las dinámicas son muy importantes. No podemos despistarnos porque hemos tenido caídas. Si seguimos así, podemos confiarnos y creer sin pensar en quién tenemos delante". "Sigo en la misma línea de que tenemos que ir partido a partido y ver como se desarrollan las jornadas. El fútbol son momentos y hay que disfrutar donde estamos ahora sin olvidarnos de donde venimos, porque nos hemos caído varias veces. Nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible cada fin de semana", añadió el portero malaguista.

Alfonso Herrero tuvo unas palabras relacionadas con la actuación arbitral: "El partido estaba en una línea que las faltas eran casi de amarilla y que ha llevado el partido mejor en unos momentos que otros. El Ibiza ha hecho el partido que les tocaba. Nos lo ha puesto muy difícil. Y tenemos que seguir en esta línea".