Los fichajes del Málaga CF no esconden la palabra ascenso

El Málaga CF presentó a cinco de sus ilusionantes y experimentados fichajes con vistas a esta temporada 2022/23: Fran Sol, Rubén Castro, Juanfran Moreno, Unai Bustinza y Aleix Febas. Manolo Gaspar dio la bienvenida de forma oficial a las nuevas incorporaciones blanquiazules. Aunque Fran Sol y Rubén Castro estuvieron presentes en la presentación de la primera camiseta que se realizó en la Plaza de la Constitución.

Respecto a la dupla Fran Sol-Rubén Castro, el ex del Éibar ha respondido: "Los pocos entrenamientos que llevamos juntos nos estamos compenetrando bien. El se coloca de maravilla y tiene un don para el gol. Nos podemos complementar bien, yo trabajo y aporto en el gol. Vamos a luchar por algo bonito". Ante la atenta mirada de Rubén Castro, Sol habla sobre su cifra de goles: "Ojala pudiera decirte 30 o 35 goles. Al igual que Rubén nos gustaría marcar los goles que den puntos, ojala marcásemos 10 goles y diéramos 30 puntos cada uno. 20 goles y 60 puntos, serian pocos goles pero para el club muchos puntos"

La crítica situación en lo deportivo, que vivió el conjunto de Martiricos la pasada temporada, también ha estado presente. "El año pasado dentro de lo que sufrimos, fui feliz jugando y tanto para mi como para mi familia la primera opción fue volver. Estoy muy contento de estar aquí otra vez. En cada entrenamiento lo damos todo para estar en una mejor posición que el año pasado", explicó Aleix Febas. Mientras Sol corrobora que la situación del vestuario ha cambiado: "El perfil por el que ha apostado Manolo este año es la experiencia, en eso se fallo el año pasado. La madurez le va a venir muy bien a los chicos jóvenes que tienen calidad y talento, eso va a ser muy bueno para formar un equipo que de eso se trata".

Además, Febas reconoce que prefiere haber llegado esta temporada desde el principio: "El año pasado llegue en un momento distinto. No es lo mismo llegar en navidad que llegar en pretemporada que está todo el verano. Se nota el cambio, hay bastante hambre y ganas de hacer bien las cosas. Estamos trabajando bien y sin protestas a todo lo que nos ponen. Sabemos el camino que debemos seguir si no queremos repetir la situación del año pasado".

La ilusión generada en la afición blanquiazul durante la presentación de la camiseta y su posterior acogida en la tienda no pasó desapercibida para los jugadores. "Estamos recibiendo ilusión, eso es presión, una buena presión para trabajar. Si la Rosaleda está enchufada, suma. He jugado de visitante y no escuchas al de al lado", comentó el defensa Juanfran, quién espera que esa situación se repita muchas veces a lo largo de esta temporada.

Los propios jugadores tranquilizan a la afición sobre la demora en sus fichajes. "La situación de ucrania es complicada ahora y la documentación ha tardado, teníamos claro que queríamos hacerlo. Nada más me llamaron el míster y Manolo Gaspar, tarde dos días en hablarlo con la familia. Tenia claro que quería venir, no había miedo ni nada", aseguró Sol. Al igual que Aleix: "Hubo temor por no estar, pero la temporada pasada comente que quería seguir. El club ha querido y yo he puesto mi granito de arena, espero que sea un año muy feliz".

También se indagó sobre sus relaciones con Pablo Guede y la posición que ocupará cada uno. "Es verdad que con el míster estamos trabajando diferentes sistemas, no solo tres atrás. He jugado con Juanfran de cinco y me sentido muy cómodo. Son posiciones donde me siento muy cómodo y domino, no tengo problema por el sistema", confesó Bustinza. Mientras Febas lo corroboró: "No hemos hablado de muchas cosas, quiere que nos adaptemos a más de una posición y eso es bueno, quiere que podamos encajar en dos o tres opciones en cada sistema"

Juanfran Moreno también aprovechó para enviar un mensaje a la afición sobre las dudas surgidas por su fichaje: "Hay que respetar todas las opiniones, llevo 3 años en Turquía, pero antes he jugado más de 200 partidos en primera. Respeto todo, trabajo fuerte y confío en mi mismo, se responde en el verde. El Málaga es presión y exigencia, me motiva que se pueda pensar eso, pero se habla en el campo".

Por otro lado, "ahora mismo estamos en pretemporada, currando duro. Esta siendo duro para una liga de muchos partidos. Se tiene claro que puede ser un año importante, es pretemporada y hay que sudar", comento Juanfran. Y sobre el tema del soñado ascenso, se prefiere tomar distancia. "Ahora todos partimos en la misma posición en la liga, somos muchos equipos y si nos dan a elegir todos competimos por lo mismo, pero la mentalidad del equipo es en esa dirección", explicó Bustinza.