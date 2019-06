Y pasa la vida, como cantaba Pata Negra. Y pasa y ni se inmuta. Unos días después de la tragedia de Reyes el espectáculo debe continuar, como si no hubiese ocurrido nada. Porque al final es parte de la vida esa canalla manera de seguir adelante sin detenerse por nadie, sin esperar a nadie. Así que llega el fútbol, con hambre atrasada, pidiendo por los partidos que le deben. Todos importantes, dentro de ese amplio y discutible abanico donde caben todas las importancias.

A la Segunda División se le va viendo el final. Una competición eterna, que asfixia al más preparado, pero que tiene un componente de emoción final que engancha. Es verdad que 42 partidos y un play off es algo criminal, pero las audiencias son el fin con el que LaLiga justifica llegar a este punto. Y tanto Málaga como Albacete no han dicho su última palabra.

El conjunto manchego llega en buena posición. Todavía tiene alguna opción de ascender de manera directa, aunque necesite alguna carambola. Nadie daba un euro por ellos al principio de curso con tanto mastodonte de la clase media. Deportivo, Las Palmas, el propio Málaga, Granada, Zaragoza, Osasuna, Sporting, Cádiz, Mallorca... Algunos auguraban su caída, pero ha aguantado vivo en la pelea por subir por la vía rápida que casi todos los demás.

Eso exige un respeto, obviamente. Pero el Málaga se ha quitado un buen puñado de complejos del lomo. El conjunto blanquiazul sigue en pleno crecimiento y aspira a la tercera plaza, factor que puede resultar decisivo y definitivo en este modelo de play off. De hecho, no hay debate real acerca de si los malaguistas van a entrar en dicha promoción. Eso no se discute aunque no sea matemático porque ahora mismo nadie piensa en otra cosa que no sea terminar en ese tercer lugar.

El Málaga sigue en su particular nube, encantado de haberse conocido. Los goles sirven para reforzar el mensaje que envía Víctor a sus hombres, convencidos de lo que hacen y de cómo lo hacen. Sin embargo conviene no perder de vista que ante los dos rivales de mayor entidad que ha tenido (Mallorca y Cádiz), apenas ha sido capaz de sumar un punto.

Se plantará en el Carlos Belmonte el Málaga sin dos de las piezas que ayudaron a ganar al Zaragoza en la anterior jornada. A pesar de los días de descanso adicional, Víctor decidió dejarse en Málaga a Renato Santos y Juankar. Ellos, que cocinaron el 1-1 ante los maños y que vivían (cada uno con sus circunstancias) sus momentos más dulces del curso, se quedan fuera del bus por precaución, con la frialdad de saber lo que seguramente esté por venir.

Posibles cambios en el once

No hay dudas en que será Ricca el que ocupe la vacante de Juankar. El capitán recupera el sitio y el brazalete, pero se encuentra un listón muy alto. También quien entre por Renato. En su caso hay más dudas y competencia, aunque parece que todo se reducirá a Mula o Pacheco. La primera opción sería la más natural.

También se espera el regreso de Keidi Bare al centro del campo tras cumplir su partido de sanción, ese debe beneficiar a N’Diaye y Adrián González, que podrán jugar más liberados. Por lo demás, llama la atención que, una vez que Werner se convierta en el último descarte de los 19, todos los fichajes de invierno se queden fuera.