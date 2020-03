Tras ser ratificado de manera oficial por el Málaga como director deportivo, se pudieron escuchar las primeras impresiones del ilusionado Manolo Gaspar a través de un vídeo que compartió la propia entidad de La Rosaleda. Sereno y claro, el ejecutivo paleño sigue expandiendo su manera de ver y entender el fútbol y cómo aplicarlo en el club de toda su vida: "Me ilusiona el intentar hacer un buen trabajo para intentar tener un buen Málaga, un Málaga estable y reconocible por todos los malagueños".

"Estamos en un momento en el que el club posiblemente esté creando una base sólida para un Málaga nuevo de futuro. El sentimiento de pertenencia es fundamental, es importante. Es difícil encontrar un club en el que los altos cargos sean gente del club. Sí es verdad que en la situación que estamos a día de hoy eso es un plus. Tu afición, tu ciudad, tu club… Eso es algo que se tiene de más y que no puede llegar a tener otra gente que no sabe, por ejemplo, lo que es vestir esta camiseta", aseguró Gaspar.

“Primero lo máximo como jugador era llegar al primer equipo y luego en la secretaría técnica, llegar a director deportivo es lo máximo para mí, otro sueño cumplido. Que te ratifiquen es una prueba de que algo estás haciendo bien y que hay confianza en uno”, afirmó en un principio, pero matizó: "Trabajar se trabaja igual. He trabajado siempre sin pensar en el mañana. Noto el cariño de la gente, de mi entorno, de la gente del club. Soy un tío que va de frente, todo el mundo que me conoce sabe la manera de ser que tengo, soy trabajador y, bueno, al final las cosas van llegando poco a poco".

El rumbo de su parcela está claro: "En la dirección deportiva somos pocos, pero con las ideas muy claras. Conocemos la norma, los mercados donde nos podemos mover, y eso nos hace ganar tiempo. La clave está en eso, en saber dónde estamos, en hacer una buena lectura de la realidad e ir a los mercados donde podemos atajar y no perder el tiempo".

Una de las mejores cualidades de Manolo Gaspar es su firme convencimiento de que sin trabajar en equipo es imposible alcanzar grandes metas: "Mi equipo de trabajo es fundamental, sin ellos no podría afrontar ningún tipo de incorporación porque ellos son los que echan las horas, los kilómetros. La gestión de un director deportivo en el día a día te devora y te da poco tiempo a ver todo el fútbol que se ve desde La Cueva. Es la sala de máquinas de las decisiones, de ahí sale todo, toda la información. Si no estuviera mi gente de La Cueva, sería imposible hacer ninguna incorporación, ellos son los invisibles que son fundamentales.