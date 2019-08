Otro ilustre de la cantera del Málaga deja la entidad este verano. Se despide Alberto López, lateral izquierdo del Atlético Malagueño y que llegó a debutar con el primer equipo, a sus 24 años. Uno de los capitanes del filial blanquiazul, que se estrenó el 13 de mayo de 2018 ante el Espanyol en Cornellá-El Prat entrando por Diego González. En su texto lamenta no haber podido derribar la puerta definitivamente.

López deja el Málaga después de ocho años en la disciplina malacitana. Su salida coincide también con la de Álex Robles, que se marcha al Sevilla Atlético ante la falta de oportunidades en el primer equipo blanquiazul, aspiración de cualquier chico de La Academia.

La carta de despedida de Alberto López

"Hoy me despido de la que ha sido mi casa y mi familia durante 8 años y, sobre todo, quiero decir GRACIAS. Agradecer al club la oportunidad de crecer a nivel profesional y personal; a todos los trabajadores del club por ese trabajo que no se ve desde fuera; a todos los cuerpos técnicos y compañeros, algunos con los que he convivido como hermanos; y a la afición, el auténtico corazón del club, que demuestra lo grande que es en los buenos y malos momentos. Con vuestro apoyo pronto volverán los éxitos que tanto merece este club.

Hace 8 años comenzó el sueño de pertenecer al primer equipo, sé que ha estado cerca, pero me voy con la tristeza de no haberlo conseguido y la conciencia tranquila de haber dado siempre lo mejor de mí, con el mayor compromiso. Aun así me llevo el premio del debut en Primera División, recuerdo imborrable.

Gracias Málaga CF porque sin ti no sería lo que soy hoy, por siempre, un malaguista más".